“Il Comune di Belpasso (Catania) avvierà un ciclo di incontri pubblici utili alla stesura del Piano Urbanistico Generale (Pug), uno strumento di pianificazione fondamentale per disegnare il futuro del territorio”. Lo rende noto con un comunicato l’Amministrazione comunale etnea.

Gli incontri previsti saranno sei e si terranno presso la sala conferenze dell’ufficio tecnico comunale, in via Carmelo Magrì 10.

“Diamo il via a questo processo di pianificazione che vede il coinvolgimento attivo della nostra comunità. Il Pug è uno strumento che ci aiuta a disegnare il futuro di Belpasso, e la partecipazione civica rappresenta una chiave di lettura importante per capire come viene percepito e immaginato il nostro territorio. Nonostante alcuni ritardi dovuti a carenze di personale, il continuo supporto dell’amministrazione e il lavoro sinergico con gli uffici permetteranno di affrontare questo argomento complesso”, dichiara il Sindaco di Belpasso, Carlo Caputo.

“Gli incontri – recita la nota – saranno un’occasione importante per tutti i portatori di interesse, dalla società civile alle associazioni di categoria, dagli enti pubblici ai comuni limitrofi, dagli ordini professionali a ogni singolo cittadino, per contribuire attivamente alla formazione del nuovo Pug”.

“Il Sindaco – seguita il document comunale – , coadiuvato dall’assessore all’Urbanistica, ing. Simone Apa, ha lavorato proprio per definire una programmazione di incontri ricca e attenta alle valutazioni provenienti dai cittadini, invitando tutti soggetti interessati a partecipare”.

“Durante questi appuntamenti – spiega la nota – ogni partecipante potrà fornire il proprio contributo, sia in forma scritta che orale. Tali contributi verranno attentamente raccolti e analizzati dai tecnici, classificati per categorie e macro-aree di interesse, fornendo spunti preziosi per la futura attività di progettazione del piano. Ogni contributo sarà protocollato presso l’Ufficio di Piano, assicurando che le idee della comunità diventino indirizzi validi per le fasi successive di progettazione e stesura”.

Di seguito, il calendario dettagliato dei forum di pianificazione, che si terranno sempre dalle ore 15:30 alle ore 18:30: 10 giugno 2025: Dibattito e analisi della Dimensione Urbana. 17 giugno 2025: Dibattito e analisi sulla Città dell’abitare. 24 giugno 2025: Dibattito e analisi sui sistemi della mobilità. 1 luglio 2025: Dibattito e analisi sull’area industriale e produttiva. 8 luglio 2025: Dibattito e analisi sui Rischi urbani e rigenerazione. 15 luglio 2025: Dibattito e analisi sul territorio: dalla pianura alla montagna.

Prima dell’avvio del ciclo di incontri si terrà una conferenza stampa di presentazione per illustrare nel dettaglio il processo di redazione del Pug, gli obiettivi della partecipazione e le modalità di coinvolgimento. La conferenza si terrà alle 15 del 10 giugno 2025, presso la sala conferenze dell’ufficio tecnico comunale.

Redazione