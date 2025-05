I carabinieri hanno arrestato a Taormina, un uomo di 59 anni accusato di incendio boschivo aggravato dal grave danno ambientale e dalla determinazione di un pericolo per gli edifici. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Messina.

L’incendio di vaste proporzioni si era sviluppato il 25 e 26 luglio 2023, nella zona tra Taormina, Castelmola e Letojanni. L’incendio, che aveva interessato un’estensione complessiva di 234 ettari, causò danni ingenti a coltivazioni e aree boschive arrivando a lambire anche l’autostrada A18 Catania-Messina, con la momentanea interruzione del tratto tra Roccalumera e Taormina.

Le fiamme si erano propagate in modo così rapido che l’indagato non sarebbe riuscito a spostare il suo camion, andato distrutto insieme a due fucili che si trovavano al suo interno.

Secondo gli investigatori l’uomo avrebbe innescato il rogo per sfruttare alcuni terreni come pascolo, anche se i fondi non erano di sua proprietà. In particolare avrebbe invitato vari allevatori a condurre il proprio bestiame nelle zone in questione, avviando trattative per “concedere” il pascolo – benché senza alcun titolo – in cambio di somme di denaro per migliaia di euro.

Nella foto: un incendio in Sicilia (immagine archivio)

Ansa