Inaugurazione ieri sera, sabato 3 maggio, presso l’associazione culturale “Risvegli” di Belpasso (Catania) della personale di pittura “Percorso introspettivo” di Silvano Raiti. A curare l’evento Corrado Iozia, direttore del Centro culturale “Giuseppe Sciuti”, ad ospitarlo l’infaticabile artista Pippo Ragonesi che nel suo bellissimo atelier di via Vittorio Emanuele 365 ospita le opere dell’artista catanese.

La mostra, che si protrarrà fino al 17 maggio, sarà visitabile il lunedì e il venerdì dalle 18 alle 20,30 recandosi personalmente presso la galleria d’arte, oppure prenotando al numero 346 3600154.

Quello che segue un profilo su Silvano Raiti realizzato dalla scrittrice d’arte Francesca Saraceno.

***

Catanese, classe 1952, Silvano Raiti viene al mondo in uno dei luoghi più iconici del capoluogo etneo, in quella “Via dei Crociferi” dove arte, storia e letteratura intessono i fili del destino in trame barocche, forgiando lo spirito di chi ha il privilegio di vivere all’ombra del grande vulcano.

Raiti, figlio d’arte d’un padre sarto e musicista, cresce tra le volute sinuose delle chiese settecentesche e le geometrie sapienti del tavolo sartoriale; contrasti che accendono visioni, tra i nastri lunghi del basolato lavico, l’azzurro infinito del cielo isolano, le onde increspate che si infrangono sulle antiche rocce basaltiche, e il variegato profilo architettonico della città. Percezioni profonde di una natura aspra eppure generosa che lo accompagnano durante gli anni di formazione nell’atelier del maestro Sebastiano Milluzzo, dove incontra l’estro di valenti artisti attivi in quegli anni di grande fermento culturale; si lascia incidere dalla potenza del “segno” di Nunzio Sciavarrello, imprime negli occhi i colori intensi e le visioni fanciullesche di Giuseppe Finocchiaro D’Inessa, assimila le atmosfere impressionistiche e la morbidezza cromatica delle nature morte di Nino Cordio. Nel 1972 Raiti si diploma con merito all’Istituto d’Arte, e si distingue da subito per le sue creazioni scenografiche al Teatro Piscator e all’Angelo Musco.

La sua ricerca artistica si evolve negli anni sullo spartito naturale dei paesaggi etnei, cogliendone pienezze e asperità, nelle forme vegetali e nelle linee architettoniche, bagnando lo sguardo alle cascate di luce dei tramonti siciliani. Così, le prime aderenze impressionistiche, i richiami colti degli studi accademici dei lavori realizzati all’aperto, negli anni Ottanta trovano una maggiore essenzialità formale e cromatica in studio, rifacendosi più convintamente agli echi post-impressionistici. Non a caso, è proprio in questo periodo che il maestro catanese fonda, insieme a Elisabetta Maria Ricco, la Galleria Centro D’Arte Cézanne, prestigioso spazio d’espressione per diversi talentuosi artisti siciliani e non solo.

Raiti prosegue il suo percorso stilistico sperimentando le innumerevoli potenzialità del colore, saggiando gli effetti ottici della ricerca spaziale su piani orizzontali, per poi approdare, con la maturità artistica, a una pittura senza mezze misure, dov’è il colore deciso la voce narrante, che fissa la linea e lo spazio, e trasmette la forma nella sua essenza più immediata. È il trionfo della natura selvaggia di quel pezzo di Sicilia che gli vortica intorno, è la poesia struggente dei sentori veneziani, è il linguaggio universale del colore che arriva prima ancora dell’immagine.

Ciò che colpisce, infatti, della pittura di Raiti, è l’impatto cromatico laddove l’intensità sovrasta le sfumature, ridotte al minimo. Il cielo al tramonto, il mare che si infrange sugli scogli, come nei sogni dei bambini, sono “pura essenza”; la pittura non cerca il virtuosismo, si fida dei sensi, che colgono immediato il senso del “naturale” anche tra i cladodi gialli, rossi e blu dei fichidindia “scozzolati”, con lo sfondo, quasi onirico, d’una costa marina rosata. L’artista si muove sulla linea sottile del confine tra realtà e coscienza, tra visione e percezione, attraverso quelle sue “piccole sensazioni” di cèzanniana memoria.

Quella di Raiti è pittura moderna che non dimentica le radici, la cultura accademica, le delizie estetiche dei grandi maestri del passato, e si carica di memorie altissime nelle belle composizioni floreali e nelle nature morte, che rimandano ai fasti fiamminghi senza emularli, ma attualizzandoli. Allo stesso modo, le complesse architetture barocche della sua città natale, come gli struggenti profili veneziani, sono risolti da Raiti nel rigore della linea essenziale che però non perde un’ombra della bellezza antica, lasciando alla luce il compito di delineare i volumi, e agli occhi la facoltà di “vedere” come cosa viva e vera, ciò che appare – invece – come pura “suggestione”.

Raiti partecipa a diverse esposizioni e rassegne culturali in Italia e all’estero; grazie alla sua creatività irradiante e profonda insieme, riscuote grande successo in Inghilterra, Cina e Australia, dove alcune sue opere hanno trovato collocazione in collezioni pubbliche e private.

Sempre con la collaborazione di Elisabetta Maria Ricco, da alcuni anni organizza mostre ed eventi volti a valorizzare il talento di artisti emergenti sul territorio isolano. Ultimamente, attraverso corsi di formazione, ha messo la sua esperienza a disposizione di giovani promesse e di chiunque volesse provare a cimentarsi nell’arte pittorica. E in un mondo e in un’epoca di profonda decadenza valoriale, coltivare talento e bellezza diventa quasi una missione civile, e assume il carattere della “salvazione”.

Francesca Saraceno

scrittrice d’arte