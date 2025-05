Protesta del Pd siciliano, della Cgil e del Comitato per il referendum davanti alla sede Rai di Palermo: “Difendiamo il diritto dei cittadini a essere informati”. E’ successo stamani, quando una folta delegazione del Partito democratico dell’Isola, assieme ad esponenti della Cgil e dei comitati referendari, hanno protestato “contro l’oscuramento” dei referendum dell’8 e 9 giugno sui canali informativi della Tv di Stato.

“Siamo fortemente impegnati a favore dei referendum – dice la deputata regionale Dem, Valentina Chinnici – contro la precarietà, per la sicurezza sul lavoro, per la cittadinanza. Si tratta di argomenti fondamentali e i cittadini meritano di essere pienamente informati, al contrari di quanto sta avvenendo”.

La protesta – portata avanti a livello nazionale davanti a tutte le sedi regionali della Rai – è stata lanciata la scorsa settimana direttamente dalla segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein.

“La nostra è una Repubblica fondata sul lavoro. Ma – afferma Sergio Lima, componente dell’Assemblea nazionale Dem – non sul lavoro povero o precario, né sullo sfruttamento dei più deboli e sul caporalato. La finalità di questa protesta è proprio questa: dei quesiti referendari non si parla. L’informazione, in particolare quella pubblica, tace. Addirittura la seconda carica dello Stato (il presidente del Senato Ignazio La Russa, ndr.) ha invitato a disertare le urne. Siamo qui per ribadire il diritto dei cittadini ad essere informati sui temi fondamentali per per costruire un futuro migliore per il paese”.

Presenti inoltre, le dirigenti Dem Cleo Li Calzi e Mari Albanese, la delegazione della Cgil guidata dal segretario della Camera del lavoro di Palermo, Mario Ridulfo, una rappresentanza delle Acli Palermo, Claudio Riolo per i comitati referendari, Prc e +Europa.

Redazione