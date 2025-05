Maurizio Landini, segretario generale della CGIL il 20 maggio 2025 sarà a Paternò (Catania), città e feudo elettorale del presidente del Senato Ignazio La Russa, che recentemente ha invitato gli elettori a non andare a votare per i referendum dell’8 e 9 giugno, per ribadire le ragioni del “Si” ai cinque quesiti referendari. L’appuntamento sarà alle 11,45 in piazza Umberto.

Landini incontrerà il locale comitato referendario e la stampa per spiegare i diritti fondamentali dei lavoratori e lagevolazione nel riconoscimento della cittadinanza.

“La presenza del segretario generale della CGIL – scrive il segretario del Pd di Paternò Salvatore Leonardo -, fortemente voluta dal locale comitato referendario, assume un valore simbolico ancora più importante, viste le dichiarazioni del presidente del Senato, che invitano all’astensione”.

“Si tratta – prosegue Leonardi – di uno sfregio alla democrazia perpetrato da una altissima carica dello Stato, un attacco alla partecipazione democratica dei cittadini costituzionalmente garantita. Un grazie al segretario regionale della CGIL Alfio Mannino, a Carmelo De Caudo Segretario Provinciale e a Maurizio Landini segretario generale della CGIL”.

Redazione