E’ un punto di riferimento per Belpasso, per la provincia di Catania, per la Sicilia, l’artista Pippo Ragonesi, per tutti “il Maestro”, sia per le sue straordinarie abilità pittoriche, sia per il suo atelier (il centro artistico “Risvegli, in via Vittorio Emanuele 365, a Belpasso) pieno delle sue opere, e dove da tanti anni artisti provenienti da ogni dove espongono i loro quadri. Un cenacolo aperto ogni lunedì e venerdì, frequentato da tante belle persone. Quella che segue, la lettera di una estimatrice: Carmen Bellia.

“Nel vibrante ecosistema in cui viviamo, carico di fretta, di confusione, di superficialità e tra poco anche privo di sentimenti, esistono ancora gli artisti che plasmano la materia e dipingono l’ invisibile e ci fanno capire che esistono ancora le emozioni, la magia.

Accanto ad essi e per essi, esiste una figura cruciale che, in un piccolo spazio, indossa un prezioso ruolo che arricchisce profondamente Belpasso, piccolo paese etneo: il Maestro Pippo Ragonesi, figura poliedrica, originale, di larghissime vedute, capace di unire nel suo piccolo spazio anime uniche, tutte diverse tra di loro, ma che in comune hanno l’ amore per la bellezza, l’amore per la condivisione e per l’ autentico.

Il suo “piccolo spazio”, rappresenta un luogo magico che è diventato un vero e proprio crocevia d’ idee, punto d’ incontro per artisti, intellettuali semplici e appassionati.

La peculiarità del maestro Pippo Ragonesi, aperto, libero, competitivo e ambizioso, sta proprio nella sua genesi, pronto ad accogliere tutti coloro che sono curiosi e che intendono arricchire, sempre e comunque, il proprio bagaglio culturale.

Il centro è chiamato “RISVEGLI”, nome che rispecchia perfettamente la sua missione. Le anime che entrano e frequentano il “centro” possono riscoprire se stessi, il loro vero potenziale, la loro crescita; ed è proprio la crescita collettiva a cui punta il Centro Risvegli, anime che si esprimono nella loro unica, divina e preziosa Natura.

Non solo esposizioni dunque, ma un vero e proprio laboratorio di idee e motore di crescita culturale. Valorizzare il Centro Risvegli, significa riconoscere l’ importanza dell’ impegno del Maestro Pippo, che sostiene l’ Arte e gli artisti creando un legame tra creazione e fruizione e arricchendo la nostra comunità con la bellezza e la riflessione che solo l’ Arte e la sensibilità sanno offrire.

Il Centro Risvegli, quindi, non è solo un luogo da visitare, ma un portare avanti ciò che la società vorrebbe toglierci, cioè la meraviglia, la naturalezza e l’ incontro.

Grazie, Maestro Pippo Ragonesi perché ci sei, perché ci aiuti a guardare il mondo e ad interpretarlo ed esprimerlo con la nostra Arte”.

Carmen Bellia