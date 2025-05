La Commissione Regionale di Garanzia del Pd siciliano (Componenti: Maltese, Mirenda, Milazzo, Panarello La Segretaria ff: Tina Cusimano Il Presidente: Filippo Marciante), nella riunione odierna, decide di non decidere in merito ai ricorsi di alcuni personaggi di punta del partito, che nelle scorse settimane hanno accusato il segretario del Pd dell’Isola Anthony Barbagallo di “brogli” e di avere fatto votare addirittura i morti nel corso dell’Assemblea del 27 gennaio scorso.

La Commissione, si legge, “dopo avere vagliato il complesso e articolato esame delle questioni proposte, ha emesso la propria decisione” affermando che questa “si appartiene in primo grado alla Commissione Regionale per il Congresso e, dunque – in ragione dei poteri sostitutivi conferiti con la nomina ad opera della Segretaria nazionale Elly Schlein – al Commissario ad acta per il Congresso On.le Nico Stumpo”.

Pertanto la Commissione Regionale di Garanzia “dichiara la propria incompetenza in favore di quella del Commissario ad acta On.le Nico Stumpo in ordine ai ricorsi ed alle istanze, anche cautelari, pervenuti ed a firma di Giuseppe Vitarelli (del 8,9,13 e 16 maggio) e Rubino a firma Burtone più altri (pervenuto il 10.05.2025).

Quello che segue, il resoconto inviato a L’Informazione da parte degli organi interni del partito.

“La Commissione Regionale di Garanzia, riunitasi da remoto nelle sedute del 18, 19 e 20 maggio 2025 – letti tutti i ricorsi e le richieste pervenute a firma Giuseppe Vitarelli del 8,9,13 e 16 maggio e quello inviato da Rubino e a firma Burtone più altri, pervenuto il 10.05.2025; esaminata la delibera Prot. N. 7_2025 resa dalla Commissione Nazionale di Garanzia del Partito Democratico in data 15.05.2025; lette le memorie difensive inviate dal Segretario del Partito Democratico Sicilia, On. A. Barbagallo alla CNG ed anche a questa Commissione; richiamato quanto già deciso con proprio verbale n. 30 del 11/05/25 a cui rimanda, e richiamato e confermato il contenuto della nota di questa Commissione inviata ai destinatari lo scorso 14.05.2025 a cui rimanda per quanto ivi rappresentato, dedotto e richiesto, considerato che, con atto di nomina del 28/2/2025, la Segretaria nazionale del Partito, On.le Elly Schlein, ha nominato l’On.le Nico Stumpo quale Commissario ad acta per il Congresso del Partito Democratico della Sicilia, al quale sono stati espressamente affidati anche i poteri sostitutivi della Commissione Congressuale Regionale, ai sensi dell’art. 23, commi 4-5 dello Statuto nazionale del Partito Democratico e dell’art.2, comma 3, lett. c, dello stesso Regolamento Congressuale del PD Sicilia (laddove si prevede che la Commissione regionale“…deve convocare il Congresso Regionale”), lo stesso Commissario ad acta ha piena competenza circa la convocazione del Congresso per l’appunto, rientrando in tale potere ogni relativa decisione sui tempi e sull’iter congressuale stesso, che l’art. 2, comma 4, del Regolamento Congressuale del Partito Democratico della Sicilia, statuisce che “ la Commissione regionale (per il congresso), inoltre, è organismo di primo grado su tutti i ricorsi presentati relativi all’applicazione del regolamento regionale ed alle procedure previste dal comma 3 del presente articolo”; che, dunque, in forza delle sopra richiamate norme e per tale espressa previsione, la competenza a decidere sui ricorsi “Vitarelli” e “Rubino + altri”, ivi comprese le relative istanze di sospensione ed altre istanze correlate, si appartiene in primo grado alla Commissione Regionale per il Congresso e, dunque – in ragione dei poteri sostitutivi conferiti con la nomina ad opera della Segretaria nazionale – al Commissario ad acta per il Congresso On.le Nico Stumpo”

“Tanto richiamato, considerato e rilevato, la Commissione Regionale di Garanzia dichiara la propria incompetenza in favore di quella del Commissario ad acta On.le Nico Stumpo”

“Così deciso, in Palermo, da remoto, il 20 maggio 2025 La CRG Componenti: Maltese, Mirenda, Milazzo, Panarello La Segretaria ff: Tina Cusimano Il Presidente: Filippo Marciante”.

Redazione