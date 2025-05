Il cinque maggio 2025, gli abitanti di Mistretta (Messina) commemorano la dipartita dello scultore, pittore e architetto Noè Marullo (1857-1925), che ha amato tanto la sua città e ha lasciato tracce del suo ingegno a Roma, nella stessa Mistretta e in tanti altri paesi dei Nebrodi.

Marullo ha iniziato a scolpire fin dalla fanciullezza, riproducendo il fercolo di san Sebastiano, opera Giovan Battista e Giuseppe Li Volsi della vicina Nicosia.

Dietro sollecitazione del barone Lipari, il comune di Mistretta, presieduto dall’avvocato Di Salvo, gli elargisce un sussidio per mantenerlo agli studi e lo raccomanda all’architetto Giovan Battista Basile (1825-1891) che dal 1873 al 1879 è presente in città per strutturare il nuovo cimitero.

A Palermo, il mistrettese (o amastratino) vive un momento felice perché alla scuola per gli operai, fondata nel 1864 dal Basile, e negli studi di Benedetto Civiletti (1845-1899), Salvatore Valenti (1835-1903) e Pietro Volpes( 1827-1924) matura la sua entità artistica, umana e sociale.

Gli insegnanti lo introducono nel Casino dell’Arte in cui l’architetto Basile e altri artisti elaborano il Manifesto dell’Arte Nouveau, che avrà la sua codificazione nel 1885 in seno al il Circolo Artistico. Pertanto, nel secondo Ottocento, Palermo s’impone come città di cultura con il Modernismo che durerà fino al 1925.

Questo processo culturale si afferma con convegni e incontri cui partecipano artisti e intellettuali europei. Sono presenti alle varie manifestazioni gli allievi dei maestri palermitani. Nei vari incontri si discutono le tesi di Jon Ruschin (1819-1900) che sostiene la necessità di un forte ruolo dello Stato a sostenere l’arte e si approfondiscono le tematiche di Pasquale Villari, il quale “scrive che l’arte svolge un ruolo importante nell’interesse della cultura e dell’educazione nazionale”.

Marullo memorizza i passi più salienti del futuro Manifesto e rimarrà fedele a questi principi per tutta la vita.

Nel Manifesto si definisce il valore morale dell’arte e si proclama che tra l’arte e la storia esiste una corrispondenza. Se l’artista li vive giorno dopo giorno, spetta alla scuola divulgare queste teorie. Ma la scuola bisogna rifondarla su basi scientifiche e metodologiche. Solo così si possono creare quadri professionali, capaci di incidere sull’uomo e sulla società. Accanto alle nuove generazioni, necessita educare la classe operaia e artigianale e stabilire un rapporto vitale tra artisti, artigiani e maestranze locali. Dunque, secondo Basile e collaboratori, è opportuno dare vita a luoghi di promozione artistica e di relazioni tra varie categorie sociali.

Marullo si fa interprete di queste tesi con scritti e manufatti che spedisce alle autorità comunali. Ne danno conferma le lettere dell’architetto Basile e degli scultori Civiletti e Salvatore Valenti, del pittore Pietro Volpes [4] agli amministratori comunali di Mistretta. L’attenzione di questi artisti nei confronti dello studente è così benevola da farlo partecipare ai loro lavori. Tra l’altro, l’architetto Basile lo invita a dialogare con i suoi coetanei in modo da suscitare in loro interesse per il destino delle comunità siciliane.

Conseguito il diploma di scultore, Civiletti lo invoglia a frequentare l’Accademia di Belle Arti di Roma, ex San Luca. Non si tirano indietro gli amministratori amastratini i quali si rivolgono al sindaco di Roma Pietro Venturi, appartenente alla sinistra storica, per un sostegno burocratico.

Nel 1877, l’amastratino raggiunge Roma e rimane estasiato di fronte allo stemma dell’Accademia: un triangolo equilatero, formato da tre strumenti, pennello, scalpello e compasso, simboli di tre professioni.

Durante gli anni di accademia Marullo stringe amicizia con Giuseppe Sacconi (1854-1905) che è ospite del Sodalizio dei Piceni. E il 9 gennaio 1878, dipartita di Vittorio Emanuele II, i due giovani realizzano un busto in bronzo del re, ammirato dalle autorità romane.

Accanto all’attività artistica, l’amastratino s’immerge in uno studio disperato per recuperare le carenze in alcune discipline.

Studia anche di notte finché il sonno non lo vince. Se la didattica in Accademia è uniforme in tutti i settori, la ricerca di un nuovo stile e di moderni contenuti è varia secondo le idee di ogni professore. Chi impone la sublime eleganza delle forme, Cesare Mariani (1826-1901) e chi invece opta per il vero, Gerolamo Masini (1840-1885). Fuori dall’Accademia gli artisti annunciano la fine di questa istituzione pubblica e rivolgono la loro attenzione a Parigi. Non mancano i ribelli, come il messinese Saro Cucinotta (1830 1871); questi invitano il governo a chiudere gli istituti di Belle Arti e i giovani a scioperare. Marullo e i suoi compagni di corso hanno altri interessi tra cui il conseguimento di un diploma e l’aspirazione a lasciare traccia del loro estro. Sicuramente ognuno manifesta le sue problematiche, derivanti dalle condizioni economiche.. Tra l’altro tutti gli studenti si rammaricano per la chiusura delle Associazioni di Belle Arti che sponsorizzavano mostre temporanee e monografiche.

Marullo confessa le sue ansie al professore messinese Dario Guerci (1831-1918)[7] che lo ammonisce a non perdere la fiducia nel futuro.

Il tempo scorre veloce e Noè nel 1885 consegue i diplomi di scultore, pittore e architetto. Senza perder tempo, apre studio a Roma in via Ripetta e in quell’ambiente dà sfogo alla sua fantasia con disegni, dipinti e sculture. Tra i clienti, il deputato Giuseppe Salamone gli ordina la dea Leda e l’artista ne fa un commento in un suo scritto. La sua modella è una giovane ragazza romana che lo sprona a lavorare con continuità. Invece, Lui ha bisogno di pause, di riflessioni e spesso non porta a termine, nei tempi stabiliti, i lavori prenotati. Dopo un anno, fa una scelta, chiude lo studio, rompe il rapporto con la modella e fa ritorno alla sua città natale ove apre un laboratorio.

Prima di mettersi al lavoro stila un programma artistico, architettonico e sociale da mettere al vaglio dell’amministrazione comunale, dei presidenti dei sodalizi e della borghesia. Sa che in città sono presenti “parecchi milionari” e li coinvolge per dare una svolta all’ambiente amastratino.

La società operaia lo asseconda, nominandolo professore di disegno per i soci. Anche la società operaia di Castel di Lucio gli affida ore di insegnamento per educare i soci al bello. Infine la direzione dell’Istituto tecnico di Mistretta lo inserisce nel collegio dei docenti. Nei pomeriggi, l’amastratino si reca nella bottega dei Sutera in cui realizza opere in ferro battuto.

Assecondano le sue tesi tanti borghesi con il fine di rendere la città di Mistretta unica nelle sue strutture architettoniche. La famiglia Di Salvo, pertanto, gli propone di abbellire la facciata del suo palazzo con lunette. Dopodiché Antonio Tita gli affida la ristrutturazione del suo palazzo, mentre la signora Checchina Salamone lo sollecita a ripristinare una sua casetta e la società operaia di Mistretta gli affida la direzione dei lavori per la cripta sociale.

Marullo si sente realizzato per tali incarichi e, rivolgendosi al sindaco, gli propone la realizzazione di un museo all’aperto con un’architettura scenica, segno di educazione per il popolo e motivo di attrazione per i turisti.

Da laico convinto, non propone solo teorie, ma scende in difesa degli appartenenti ai Fasci Siciliani e nel 1898 è a fianco di chi chiede pane per la famiglia.

Agli inizi del XX secolo riceve committenze da parte della parrocchia, delle confraternite e di tanti che hanno un ex-voto da soddisfare. Non rifiuta il lavoro e, come suo costume, per la realizzazione di un’immagine sacra è scrupoloso nella ricerca dei dati agiografici. Poi realizza il disegno da cui ricava un bozzetto, infine a misura d’uomo costruisce la statua sacra. Al fine di rendere reale il prodotto finito, sceglie come modelli, la moglie, i figli, i collaboratori e qualsiasi persona che si adatta alla produzione. Con immagini prese dal vero, sviluppa il ciclo della Madonna (bellezza e purezza), di san Giuseppe (lavoro), dei Santi Martiri (sacrificio), dei Santi francescani (solidarietà). In ogni immagine si nasconde una storia umana e spirituale come il bambino che si aggrappa al bavero di sant’Antonio da Padova perché protetto dal terremoto del 1908. Riceve critiche ed elogi quando realizza la statua di san Sebastiano, patrono di Mistretta, da inserire nel fercolo dei Li Volsi. L’artista, dopo tante prove, lo coglie negli attimi del primo martirio,esaltandone la bellezza anatomica quasi femminea e la serenità del volto, atte ad attrarre l’attenzione del fedele e del visitatore.

Quando raggiunge il massimo della sua arte, il destino lo mette alla prova. In un decennio perde due figli Andrea e poi Giustina; la ragazza bella e vivace segue le orme del padre. Don Noè si dispera e, in segno di protesta, chiude bottega e si rifugia nella solitudine della campagna. In altri termine subisce il trauma del male oscuro. Lo scuote e lo sveglia dal torpore la moglie Stella Cuva , invitandolo a sapere affrontare con coraggio la vita.

Superata la crisi intima, è scosso dalle vicende tragiche della Grande Guerra. Perciò scrive al figlio, che si trova in prima linea, a non procurargli altro dolore; nello stesso tempo si rappresenta nel tondo per la cripta della società operaia vecchio come Noè, mentre Giustina da bambina scherza con la sua barba. Per noi amastratini Noè Marullo è un grande artista che ha saputo interpretare il proprio tempo, con un contributo pedagogico continuo e lasciando in ogni angolo della città i segni della sua arte.

Dunque, l’eredità di questo uomo è notevole. Egli ha amato Mistretta in modo viscerale e l’ ha sognata elegante, affascinante, ricca e giusta, contribuendo a renderla tale. Ha interpretato il lavoro come riscatto sociale con la sua attività imprenditoriale; ha superato dolori e angosce attraverso il puro sentimento religioso e l’affetto dei familiari. Basta osservare attentamente “Il risveglio dell’Angelo”.

Non ha rinunciato al fascino di Mazzini ed è stato solidale con gli artigiani, gli operai, i contadini; ha amato la patria, ma non ha accettato la guerra e la violenza in genere. Marullo perciò è stato ed è un artista di valore e un uomo serio ed onesto ossia un esempio da imitare.

Francesco Cuva