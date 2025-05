In occasione del primo anniversario della scomparsa del preside Girolamo Barletta, illustre figura del panorama culturale e civile di Giarre (Catania), si è tenuta la cerimonia di intitolazione del foyer del Cine Teatro Rex a suo nome. L’iniziativa, voluta dal sindaco di Giarre, Leo Cantarella, e dal direttore del Rex, Alfio Zappalà, rappresenta “un gesto simbolico e profondo di riconoscimento verso una personalità che ha segnato in modo indelebile la storia culturale del territorio jonico-etneo”. La targa commemorativa, apposta all’ingresso del foyer, reca incisa la frase: “Vano delle scene il diletto ove non miri a preparar l’avvenire. Nella ricorrenza del 1° anniversario dalla dipartita dell’illustre concittadino Girolamo Barletta per aver contribuito alla diffusione della cultura teatrale da preside, da politico e da uomo di cultura”.

Un’espressione che ben rappresenta la visione del preside Barletta, il quale, da educatore, uomo di cultura e politico, ha contribuito con dedizione e passione alla diffusione del teatro e della cultura, concependoli sempre come strumenti di crescita e responsabilità civile.

“Abbiamo condiviso con Alfio Zappalà la volontà di dedicare al preside Barletta il foyer dello storico e rinnovato Rex in quanto agorà culturale della città – spiega il sindaco Leo Cantarella – per rendere insieme omaggio a una figura che, con il suo impegno nella diffusione della cultura in generale e di quella teatrale nello specifico, ha rappresentato nel tempo sempre di più un valore aggiunto allo sviluppo sociale della città di Giarre”.

Alla cerimonia erano presenti i familiari di Barletta, visibilmente commossi, insieme a una rappresentanza delle associazioni culturali a lui più vicine. Hanno preso parte all’iniziativa Carmelo Torrisi e Antonino Raciti, in rappresentanza della Società Giarrese di Storia Patria e Cultura, di cui lo stesso Barletta fu fondatore, e l’insegnante Lucia Cardillo, per l’associazione teatrale ‘Carlo Parisi’, già promotrice del “Premio Mons. Salvatore Giuffrida”, sostenuto per oltre venticinque edizioni proprio da Barletta.

La cerimonia si è conclusa con la benedizione solenne impartita da padre Nino Russo, arciprete della Chiesa Madre di Giarre. “Sono profondamente commossa e grata per questo meraviglioso gesto – ha detto Rosaria Barletta, figlia del compianto preside – Vedere il foyer del Cine Teatro Rex intitolato a mio padre è un’emozione indescrivibile. Lui amava questo luogo e tutto ciò che rappresenta per la nostra comunità. Questa intitolazione non è solo un onore per la nostra famiglia, ma un sentito tributo alla sua passione, al suo impegno e all’amore profondo che nutriva per Giarre e per l’arte. So che ne sarebbe incredibilmente orgoglioso. Ringrazio di cuore il sindaco di Giarre, il direttore del Cine Teatro Rex e tutti coloro che hanno reso possibile questo tributo così prezioso. È un dono inestimabile – ha concluso – vedere la sua memoria custodita in un modo tanto significativo”.

Lo svelamento della targa avrebbe dovuto accompagnare un evento celebrativo promosso dall’intera comunità giarrese in omaggio al preside Barletta, rimandato a seguito dell’improvvisa proclamazione del lutto nazionale per la scomparsa di Papa Francesco.

Barletta è stato una figura di riferimento per Giarre e per l’intero comprensorio ionico-etneo. La sua vita è stata un esempio di dedizione alla formazione, alla cultura e al progresso sociale, nei diversi ruoli istituzionali, educativi e civili ricoperti. La comunità giarrese lo ricorda con affetto e profonda stima, e da oggi il foyer del Rex custodisce la sua memoria, proiettandola nel futuro delle nuove generazioni.

