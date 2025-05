A Rimini al via, da domani, la tre giorni legata alla 42esima edizione di Macfrut, vetrina internazionale per il settore dell’ortofrutta. “Siamo felici come organizzazione di essere presenti ad uno degli appuntamenti più importanti dell’anno, a livello europeo, per il settore dell’ortofrutta – evidenzia il presidente di Confagricoltura Catania, Giosué Arcoria -. Oggi più che mai c’è la necessità di confrontarsi su importanti tematiche. Per la nostra isola fondamentale è la questione legata all’approvvigionamento idrico che sarà argomento di uno dei seminari a Rimini, dove sono presenti diversi produttori siciliani”.

“Chiediamo alla politica e alle istituzioni- spiega ancora Arcoria – massima attenzione per uno dei settori portanti dell’economia in Italia”.

“Il Macfrut non è una semplice fiera – afferma il direttore di Confagricoltura Catania, Fabio Caruso -. Per il mondo ortofrutticolo rappresenta occasione di confronto, di apertura di nuovi mercati, di ampliamento delle proprie conoscenze scientifiche e tecniche, con focus su temi importanti: siccità, competitività con i Paesi esteri; per arrivare a guardare alla sempre più crescente richiesta di prodotti biologici, con uno sguardo attento alla salvaguardia ambientale; fino alla produzione di nicchia e ai marchi DOP e IGP”.

Nella foto: il mercato di piazza Carlo Alberto di Catania, la caratteristica Fera ‘o luni

