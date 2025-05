Chiedono agli abitanti di Palazzolo Acreide di riunirsi, assieme a loro, in un Comitato per la vita “che si occupi dell’innegabile aumento dei tumori in un paese che vive di agricoltura e di allevamento”. Sono Barbara Giangravè e Vincenzo Perez. La prima, scrittrice, ha già scritto un libro sull’argomento che, seppure sotto forma di romanzo ambientato in un paese della Sicilia, denuncia fatti e misfatti che sarebbero verificati in questo bellissimo centro in provincia di Siracusa.

Oggi, scrivono i promotori dell’iniziativa, questo appello ha “un elemento in più. Chiunque vorrà fondare questo Comitato, dovrà inviare una e-mail all’indirizzo comitatoperlavitapalazzolo@gmail.com (o, in alternativa, mandare un messaggio su WhatsApp al numero 338.8657337) indicando nome e cognome”.

“Il nostro appello ai parlamentari nazionali – scrivono – non è caduto nel vuoto. Anzi. Di questo e di molte altre cose parleremo nel corso del primo incontro. Non ci saranno schieramento politico, età, sesso, religione, grado d’istruzione, ceto sociale a condizionare questa battaglia. Perché è una battaglia che tutti noi dobbiamo fare”.

Nella foto: panorama di Palazzolo Acreide (Siracusa)

Redazione