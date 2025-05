Il quotidiano La Sicilia di Catania passa di mano. Il suo editore Mario Ciancio lo ha venduto a un tal Palella cordata italo-americana che ha portato molti soldi, anche se il figlio Domenico Ciancio farà parte del nuovo Consiglio di amministrazione e al tempo stesso è stato promosso all’interno di Confindustria Catania come referente dell’editoria.

Finisce un’epoca che va dalla fine della Seconda guerra mondiale ad oggi, e crediamo che, assieme al commiato nei confronti di una testata storica, sia necessario fare un bilancio, dato che La Sicilia, piaccia o no, fa parte del patrimonio culturale e sociale di una città e di una regione.

Noi, che tante volte ne abbiamo stigmatizzato il comportamento, confessiamo che questo epilogo ci dispiace: intanto perché un patrimonio catanese sia finito in mani che probabilmente non conoscono la storia, i drammi e i problemi di questa città, e poi per l’occasione straordinaria che Catania ha perso in questi decenni per fare l’auspicato salto di qualità rispetto alla “Milano del Sud” del sindaco socialista Giuseppe De Felice, che all’inizio del Novecento cambiò il volto della città dal punto di vista urbanistico, sociale, economico e culturale, e rispetto alle speranze suscitate dalla politica dei decenni successivi, da sindaci come Giuseppe La Ferlita ad Enzo Bianco (per citare quelli che, dal dopoguerra ad oggi, sono stati considerati i simboli più rappresentativi del rinnovamento).

In ottant’anni di storia, all’interno di questa testata, si sono formati grandi giornalisti come Alfio Russo (direttore del Corriere della Sera, dopo aver triplicato, sempre come direttore, la tiratura de La Nazione di Firenze), Giuseppe Fava (autore di straordinari reportage sulla Sicilia, ucciso a Catania, quando era direttore de I Siciliani, il 5 gennaio 1984), Candido Cannavò (direttore de La Gazzetta dello Sport), Nino Milazzo (vice direttore del Corriere della Sera), Nuccio Puleo e Puccio Corona (Rai), Francesco Merlo (Corriere della Sera e Repubblica), Vittorio Corona (Rai, Tgr4 e La Voce con Montanelli), e poi Luigi Prestinenza, Alfio Caruso, Franco Zuccalà ed altri bravissimi cronisti approdati nelle più grandi testate italiane. Probabilmente non esiste un giornale italiano con una scuola così piena di talenti come quello catanese.

Ma al tempo stesso – e lo diciamo con rammarico – non esiste un giornale italiano che abbia dimostrato in modo così evidente, a tratti anche volgare, la trasformazione di una società. Un giornale nato in un momento di grandi speranze in una città che ribolliva di iniziative imprenditoriali, in una città che amava la dolce vita (ad affollare Taormina, in quelle caldi estati del teatro greco coi David di Donatello, o alla Giara di Chico Scimone, non erano i messinesi, ma i catanesi: Taormina era al centro, la distanza la stessa), in una città nella quale operavano grandi scrittori e intellettuali come Brancati e Patti, dopo il periodo dei Verga, dei Capuana, dei Martoglio, dei De Roberto, un giornale cresciuto con quel vento di cambiamento che soffiava sulla principale città dell’oriente siciliano, sul piano economico di gran lunga superiore a Palermo (certamente più austera e politicamente più centrale grazie alla Regione Sicilia che nel 1946 aveva ottenuto la sua autonomia) grazie alla piccola e media industria e al commercio.

Una città ironica, allegra, solare e con una grande gioia di vivere che fino alla fine degli anni Sessanta e l’inizio dei Settanta veniva ben rappresentata da questo giornale e dai giornalisti che ne facevano parte. Poi scapparono tutti. Dei grandi restò solo Fava.

Intanto la politica cominciò a capire che col cemento si potevano fare affari d’oro: sventrò quartieri antichi come san Berillo e deportò migliaia di abitanti nella città satellite di Librino piena di palazzoni ma priva di piazze, di oratori, di impianti sportivi, di identità, ottimo vivaio per la criminalità minorile.

Passarono altri anni. La fine degli anni Settanta rappresentò una demarcazione netta fra il “prima” e il “dopo”. La città che in tutta Europa veniva presa come modello per un Sud che voleva riscattarsi, precipitò in un degrado dal quale non riesce a risollevarsi ancor oggi. Era arrivata l’era degli “eroi maledetti” e di una politica che rapinava il rapinabile.

Uno dei boss più sanguinari di Cosa nostra, Nitto Santapaola, aveva ucciso il suo rivale Giuseppe Calderone ed aveva preso in mano l’economia della città, dal traffico di droga ai locali notturni, ma continuava a portare avanti la sua attività apparentemente lecita di concessionario di automobili. E mentre vendeva macchine, faceva stragi di carabinieri, uccideva e faceva uccidere boss rivali, giornalisti e perfino un generale dell’Arma. Quando inaugurò la nuova rivendita di macchine, le massime autorità cittadine fecero a gara per andare a tagliare il nastro.

Intanto quattro Cavalieri del lavoro si facevano largo (In Italia e all’estero) costruendo strade, autostrade, ponti, dighe, ferrovie. Si chiamavano Mario Rendo, Carmelo Costanzo, Gaetano Graci e Francesco Finocchiaro. Molto prima dell’ex ministro delle Infrastrutture Pietro Lunardi (governo Berlusconi) avevano capito che “con la mafia bisogna convivere”. Infatti. A denunciarlo per primo (oltre a Fava) fu il generale Carlo Alberto dalla Chiesa quando diventò prefetto di Palermo. Fu la sua ultima intervista. Il 3 settembre 1982 fu freddato dai killer di Cosa nostra assieme alla moglie Emanuela Setti Carraro.

L’unico ad opporsi alla mafia e al malaffare fu Fava. Invece di promuoverlo come direttore, Ciancio lo fece fuori e lo spedì alle province. Fava mandò tutti a quel paese e se ne andò a Roma: collaborazione con la Rai, memorabili reportage sulla Sicilia e su quel cambiamento epocale in cui la mafia era diventata imprenditrice, i poli petrolchimici causavano il numero più alto di malformazioni e di morti per cancro di tutta Europa, l’Isola era diventata la terra dove dovevano essere coltivati i missili atomici americani e non le arance.

Quando Fava, pochi anni dopo, tornò a Catania, fece uno dei mensili più belli della storia del giornalismo italiano: I Siciliani. Una bomba in una città narcotizzata dal clientelismo, dal malaffare e dai morti ammazzati. A quel punto ci pensò Santapaola a farlo fuori per sempre.

In questo contesto, a Ciancio restavano due possibilità: o reagire con l’arma della cultura oppure adeguarsi. Lui scelse la seconda strada, ma andò oltre: basta leggere le indagini della magistratura (dalla quale Ciancio è stato assolto recentemente per concorso esterno in associazione mafiosa) per comprendere dove finisce l’adeguamento e dove inizia la complicità.

Furono anni bui per il quotidiano di viale Odorico da Pordenone. Ogni sei gennaio, giorno successivo alla commemorazione di Fava, non c’era editoriale del giornalista di punta, Tony Zermo, che non attaccasse la “memoria del caro estinto” (frase, quest’ultima, completata da una impronunciabile coda detta a bassa voce a un suo amico, davanti a me, che per decenza non è il caso di ripetere).

Una volta Fava veniva dipinto come “invidioso” dei Cavalieri, un’altra paragonato a Mino Pecorelli. Una farsa andata avanti per anni, fino a quando il giornale tentò di smentire pure il pentito Maurizio Avola, il quale aveva svelato che ad uccidere il direttore de I Siciliani era stato il killer Aldo Ercolano su ordine di Santapaola.

Fu il momento più basso del quotidiano di Ciancio. Il quale, a un certo punto, per cercare di rifarsi l’immagine chiamò a dirigere La Sicilia uno dei giornalisti più bravi cresciuti alla sua redazione: il vice direttore del Corriere della Sera Nino Milazzo. Milazzo lasciò una carriera sicura (in pochi anni sarebbe diventato il direttore) ed accettò la proposta per dare un contribuito alla causa della sua terra. Durò poco. Sacrificato anche lui sull’altare dei nuovi padroni di Catania.

A quel punto, Ciancio decise di tagliare la testa al toro: si auto promosse come direttore (fatto piuttosto singolare nel settore dell’editoria: padrone e direttore), il modo migliore per evitare i piantagrane.

Nel frattempo continuava a portare avanti i suoi affari colossali: dai centri commerciali agli agrumeti. E ad essere ossequiato dalle più alte autorità nazionali ed internazionali. Che non perdevano occasione, quando approdavano a Catania, di passare da La Sicilia per farsi fotografare assieme a lui.

Il processo per concorso esterno alla mafia – anche se conclusosi favorevolmente per lui – è stata una botta notevole alla credibilità di un editore che avrebbe potuto essere grande, e invece si è rivelato solo un formidabile uomo d’affari.

Adesso speriamo che il nuovo gruppo imprenditoriale possa dare nuovi impulsi a questo giornale. “Il nuovo proprietario porta soldi – scrive oggi Matteo Iannitti de I Siciliani giovani – . E nessuno si fa tante domande. Quelle dovrebbero farle i giornalisti”.

Luciano Mirone