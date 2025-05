Le luci dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) sul servizio di nettezza urbana si concentrano sul comune di Catania. A darne notizia il Movimento 5 Stelle del capoluogo etneo, che contemporaneamente denuncia “una città sporca, dei servizi scadenti, ma nessuna responsabilità”.

“Mentre l’Anac – dice la nota dei 5S – mette sotto monitoraggio l’appalto del Lotto Centro per gravi criticità, il Sindaco e l’assessore all’Ecologia fanno finta di nulla”.

“Abbiamo depositato – prosegue il comunicato del movimento pentastellato – formale interrogazione con la quale chiediamo conto all’amministrazione Trantino non solo della risposta all’ANAC, ma anche della gestione complessiva del servizio rifiuti nei tre lotti dell’ARO (Ambiti di racconta ottimale) Città di Catania”.

“Da anni – spiega il documento – denunciamo le condizioni disastrose in cui versano le strade cittadine: spazzamento carente, cestini stracolmi, deiezioni ovunque, raccolta irregolare. Eppure, nonostante le promesse e gli adeguamenti contrattuali concessi alle ditte, nulla è cambiato. La città è oggettivamente sporca, e a farne le spese sono i cittadini”.

“A peggiorare il quadro – si legge – adesso si aggiunge il giudizio severo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, che contesta al Comune la giustificazione usata per modificare il contratto con un incremento di 2,5 milioni di euro a favore dell’appaltatore. Secondo Anac non si può considerare ‘imprevisto e imprevedibile’ l’aumento dei rifiuti in una città turistica e in espansione come Catania”.

Il Movimento 5 Stelle formula all’Amministrazione comunale tre domande: chi controlla davvero il rispetto dell’appalto? Quali sanzioni sono state applicate alle aziende? E soprattutto: perché si continua a giustificare l’inefficienza come se fosse inevitabile?

“A fronte di questo quadro allarmante – conclude la nota – il silenzio del Sindaco e dell’Assessore al ramo è assordante. Ma i catanesi meritano trasparenza, rispetto e una città più pulita”.

Nella foto: rifiuti abbandonati in strada a Catania (immagine di repertorio)

Redazione