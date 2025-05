“Nell’ultima seduta del consiglio comunale è emerso, in modo chiaro, qual è il grande imbroglio di questa amministrazione (che rispecchia quello del governo nazionale). Offrire la narrazione di una città (e di un paese) in pieno risveglio e con gloriose prospettive di crescita”.

E’ l’attacco che i gruppi del Pd e del M5S al Comune di Catania sferrano alla Giunta di centrodestra guidata da Enrico Trantino: “Se qualcosa non funziona – dicono – è responsabilità altrui”.

“In un sol colpo – denunciano – il sindaco ha scaricato la responsabilità dei disagi occorsi in occasione della parata delle Frecce Tricolori, sul Prefetto della città e sull’Aeronautica Militare. Pensavamo che gli uomini di destra non scappassero di fronte alle responsabilità”.

“Per non parlare dei fantasiosi calcoli economici – continua la nota – sbandierati dai consiglieri e dal sindaco secondo i quali con una spesa di 18 Mila euro si sarebbe generato un flusso di affari di un milione di euro. Deve esserci da qualche parte, nascosto negli uffici del comune, un portentoso ufficio statistica che sforna calcoli all’istante”.

“La verità è che – affermano i due gruppi di opposizione – il governo della città non riesce ad affrontare le vere emergenze e prova a sostituire il pane con la brioche (i grandi eventi: grandi concerti; parate militari; capitali della cultura). I grandi eventi celebrano qualcosa che è già avvenuto, non possono essere volani di sviluppo. Per quello servono le infrastrutture (sistema fognario; trasporti; strade; scuole; ospedali). Finalmente, questa amministrazione, ha perso la maschera. Punta solo alla sopravvivenza del ceto politico di riferimento, certamente non allo sviluppo della città, che non se ne fa nulla dei grandi eventi a colazione”.

Nella foto: Palazzo degli Elefanti, sede del municipio di Catania

Redazione