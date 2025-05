By

“Ieri a Catania, durante lo spettacolo delle Frecce tricolori, si è sfiorata la tragedia e si è affidata la sicurezza pubblica alla fortuna. Un fatto gravissimo, che non può passare sotto silenzio”. E’ la denuncia dei consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di Catania Gianina Ciancio e Graziano Bonaccorsi, duri con l’Amministrazione comunale presieduta dal sindaco Enrico Trantino, che, secondo il movimento, si è rivelata “inadeguata” per gestire un evento che ha visto la presenza di oltre 200 mila persone.

“Lo show delle Frecce Tricolori – dicono – ha attirato a Catania oltre 200.000 persone. Uno spettacolo certamente suggestivo, ma che si è rivelato, nei fatti, un gigantesco specchietto per le allodole: una manifestazione ad alto impatto mediatico, ma gestita in modo disastroso e con enormi disservizi. Traffico paralizzato, nessuna gestione dei flussi veicolari, mezzi di soccorso bloccati, vie di fuga impraticabili”.

“L’accesso al tratto stradale del ‘Porto Rossi (zona Caito) – dicono Ciancio e Bonaccorsi -, ufficialmente interdetto per rischio crollo, è stato invaso da migliaia di persone, anche sulla parte più esposta verso il mare. Una leggerezza che sembrerebbe smentire gli allarmi sulla sicurezza della zona”.

“Come se non bastasse – proseguono -, il Sindaco Trantino ha affermato che un’affluenza simile non era prevedibile. Eppure i numeri degli air show precedenti parlano chiaro: a Rivolto nel 2021:17.000 spettatori (accessi limitati per COVID); a Pratica di Mare nel 2023: oltre 300.000 presenze: a Caorle nel 2024 decine di migliaia di spettatori già alla prima esibizione stagionale. Era tutto prevedibile. Ma è mancata ogni forma di pianificazione”.

“C’è poi una riflessione politica più ampia – dice il movimento di Giuseppe Conte – , che non può essere taciuta. In un momento storico in cui i popoli si mobilitano contro il riarmo, il nostro governo risponde con un’ode alla potenza militare, finanziata con soldi pubblici”.

“Per quanto ci riguarda – affermano Ciancio e Bonaccorsi -, non c’era alcun bisogno di questa ostentazione per riconoscere il valore delle Forze Armate”.

“La coerenza ci impone – affondano – di ritenere questa manifestazione inopportuna e fuori contesto, pur nella sua potenza scenica ed emotiva. Uno spettacolo superfluo, utile solo a veicolare un messaggio politico chiaro: le spese militari non si discutono. Anzi, si celebrano”.

“Un evento di questa portata – concludono i consiglieri pentastellati – non si può gestire come fosse un’edizione del ‘lungomare liberato’. Ieri si è sfiorata la tragedia e si è affidata la sicurezza pubblica alla fortuna. Un fatto gravissimo, che non può passare sotto silenzio”.

Nella foto: l’esibizione delle Frecce tricolori ieri a Catania

