By

E’ un’operazione che secondo l’Amministrazione comunale di Bronte (Catania) punta a dare “un nuovo volto ed un ruolo determinante nel paese. Si tratta dei lavori di riqualificazione dell’ex segheria Pirrone, un’area di circa 7 mila 700 metri quadrati situata in periferia, tra via Palermo e via Torretta.

L’intervento, promosso dall’ Amministrazione comunale guidata dal sindaco Pino Firrarello mira a rigenerare un’area oggi in stato di totale abbandono, restituendola alla Comunità come “un presidio di spazi pubblici funzionali, sicuri e attrattivi”.

Inserendosi nel più ampio progetto di riqualificazione urbana, i lavori prevedono la totale pulizia dell’area, oggi caratterizzata da rifiuti abbandonati, e puntano al rifacimento della pavimentazione con percorsi dedicati, alla piantumazione di alberi e siepi, alla realizzazione di percorsi pedonali e aree verdi attrezzate, oltre alla costruzione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione a Led e di servizi igienici.

Il progetto mira a migliorare la fruibilità degli spazi pubblici, rendendo più accessibile l’area a tutti, comprese le persone con mobilità ridotta, grazie alla realizzazione di percorsi e dotazioni specifiche. Inoltre saranno installati arredi urbani come panchine, cestini e una tavola da esterno con scacchiera, per incentivare l’uso sociale e ricreativo dello spazio.

“Questi lavori – spiega il sindaco Pino Firrarello – assieme al progetto di oltre 7 milioni di euro per il riutilizzo dell’ex Segheria – intendono cambiare il volto di questa zona periferica, restituendole dignità e funzionalità. A mio avviso diventerà una delle zone più belle della città. La sua riqualificazione, sono certo che farà da volano per la socializzazione e lo sviluppo locale, coinvolgendo anche i giovani e le fasce più deboli”.

“Noi – conclude il sindaco – intendiamo valorizzazione al meglio il nostro patrimonio e questi lavori elimineranno le barriere della periferia, avvicinando comunità e opportunità oltre a trasformare l’area attorno l’ex Segheria Pirrone in uno dei cuori pulsanti della cittadina”.

Redazione