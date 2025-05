“È necessaria più attenzione per una corretta differenziata. I costi per lo smaltimento dei rifiuti in discarica stanno aumentando in maniera significativa, e dobbiamo correre ai ripari differenziando nella maniera più puntuale possibile. Belpasso mantiene una delle tassazioni sui rifiuti più basse in Sicilia, ed è nostro dovere collettivo continuare su questa strada virtuosa.”

Il Sindaco di Belpasso (Catania) Carlo Caputo interviene così in merito all’importanza di un corretto conferimento dei rifiuti differenziati, sottolineando la necessità di una maggiore attenzione da parte di tutti i cittadini che porterà a “mantenere basse le tassazioni (come dice la nota del Comune) e “garantire un servizio efficiente”.

Come preannunciato, l’Amministrazione ha dato il via all’apposizione dei “bollini” sui sacchetti non conformi, a cui faranno seguito, in caso di reiterazione, i verbali.

“Desidero richiamare l’attenzione di tutti- prosegue Caputo -: i sacchetti non conformi non saranno ritirati. Verrà apposto un adesivo per indicare il motivo del mancato ritiro. Abbiamo già iniziato a non ritirare sacchetti con rifiuti mischiati”.

Purtroppo – dice ancora il sindaco -, ancora molti si ostinano a fare male la differenziata. Non possiamo più permettercelo, non per un capriccio, ma per l’aumento costante dei costi di discarica. Maggiore è la quantità di indifferenziata che conferiamo in discarica, più aumentano i costi per i nostri cittadini”.

“Invito tutti a una maggiore collaborazione. Solo con l’impegno e la responsabilità di ciascuno potremo continuare a garantire un servizio efficiente e mantenere i costi contenuti per la nostra comunità.”, conclude il sindaco Caputo.

