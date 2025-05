Sono iniziati i lavori di regimentazione delle acque meteoriche e di miglioramento dell’assetto idrogeologico nella zona Nord di Belpasso (Catania), un intervento fondamentale per la messa in sicurezza delle aree a maggiore criticità.

Successivamente partiranno i lavori per gli interventi della zona centro e della zona sud della città. Al momento la porzione interessata è “l’area di sgambamento” situata in via Regina Elena, all’incrocio con via Fausto Coppi.

Per tutta la durata dei lavori, “l’area di sgambamento” rimarrà chiusa al pubblico e interdetta all’accesso di persone non autorizzate. Misura indispensabile per garantire la sicurezza di tutti e consentire il regolare svolgimento degli interventi.

“Comprendiamo il temporaneo disagio che questa chiusura potrà arrecare – dice il sindaco Carlo Caputo -, in particolare ai nostri amici a quattro zampe e ai loro padroni, tuttavia, la sicurezza è la nostra priorità assoluta. L’area di sgambamento sarà completamente ripristinata e riconsegnata alla cittadinanza al termine dei lavori, in condizioni ottimali”.

“Si tratta di un progetto cruciale per la nostra comunità – conclude il sindaco -: rappresenta un passo significativo per la sicurezza idrogeologica di Belpasso. L’Amministrazione Comunale confida nella comprensione e nella collaborazione di tutti i cittadini per la buona riuscita di questo importante intervento”.

Redazione