“Pubblicheremo l’ordinanza specifica per gli incendi boschivi che richiederà ad ogni cittadino di fare la propria parte, soprattutto per quanto riguarda la pulizia dei terreni privati incolti. È un dovere civico proteggere noi stessi e i nostri vicini”.

Lo afferma il sindaco di Belpasso (Catania) Carlo Caputo, in vista della stagione estiva, che imporrà ai residenti alcune regole fondamentali ai quali tutti sono chiamati ad attenersi per evitare gli incendi. L’attività antincendio boschivo avrà inizio il 15 maggio e terminerà il prossimo 31 ottobre.

“I terreni attraversati dal fuoco – dice Caputo – verranno iscritti nel catasto degli incendi, avranno dunque una destinazione vincolata per 15 anni, impedendo cambiamenti rispetto alla situazione preesistente. Non sarà possibile, dunque, edificare o subire modifiche alla loro destinazione d’uso senza autorizzazione specifica”.

“Ma oltre alla prevenzione bisogna fare di più – seguita il sindaco di Belpasso -: attenzionare sempre i nostri comportamenti quotidiani, e prestare la massima attenzione, seguendo semplici accortezze: in caso di avvistamento di un incendio, segnalatelo immediatamente ai numeri di emergenza (115 Vigili del Fuoco, 1515 Corpo Forestale, o numeri della Protezione Civile Regionale/Comunale); non accendete fuochi o falò; evitate di gettare mozziconi di sigaretta per terra, specialmente in aree secche; pulite le vostre aree verdi e rimuovete sterpaglie e materiale infiammabile”.

“Con l’arrivo dell’estate e l’innalzamento delle temperature – precisa il primo cittadino – si avvicina purtroppo anche il periodo a rischio incendi. Come sapete, ogni anno il fuoco minaccia le nostre campagne, i nostri boschi (la scorsa estate ci sono stati 4 mila 730 incendi che hanno bruciato centinaia di chilometri quadrati di superficie boschiva) e, quel che è più grave, le abitazioni e la sicurezza delle persone”.

“Come sottolinea il dirigente generale della Protezione Civile regionale, Salvatore Cocina – dice Caputo -, purtroppo le previsioni non sono favorevoli: dopo le piogge di questo inverno, che fortunatamente sono state più copiose, la vegetazione è cresciuta moltissimo, e con il forte caldo, combinato col vento, aumenta il rischio che piccoli fuochi si trasformino velocemente in incendi devastanti. Le autorità regionali, dal Corpo Forestale ai Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile, si stanno già preparando con squadre specializzate e volontari formati per intervenire tempestivamente”.

È fondamentale l’impegno di tutti, solo con la collaborazione e l’attenzione costante possiamo affrontare al meglio questa emergenza e proteggere il nostro territorio”, conclude il sindaco Caputo.

Redazione