Pubblica su Facebook e Instagram un post con un ritratto del padre, il boss Totò Riina, e riceve decine di commenti entusiastici con apprezzamenti per il capo dei capi di Cosa nostra. Giuseppe Riina, terzogenito del capomafia di Corleone, non è nuovo a provocazioni sui social sempre molto cliccate dai suoi follower.

“Bellissimo grande uomo”, scrive uno a proposito del boss, “Grande zio Totò”, il commento di un altro. E c’è anche chi chiede se il quadro sia in vendita.

Domanda a cui risponde prontamente il figlio del padrino, che ha scontato una condanna per mafia. “Adesso farò un sorta di sondaggio sorteggio tra tutti i miei follower di Fb sia di Instagram, sceglierete voi stessi un ritratto tra tutti quelli che ho ricevuto, e il più votato tra tutti questi lo metterò all’asta e qualcuno di Voi lo potrà avere in casa propria come opera d’arte unica. – dice – Il dipinto prescelto per essere battuto all’asta sarà firmato (dietro la tela) da me e lo invierò all’aggiudicatario con un biglietto di carta redatto di mio pugno, dove sarà dichiarata l’autenticità dell’opera d’arte e che rispecchia al 100% quella che è postata in questo momento sui miei Social Network…!!!” “Bellissimo, ne voglio uno”, posta un follower, mentre un altro definisce Riina un “grandissimo uomo che non ha mai chinato il capo”.

Nella foto: il boss Totò Riina

Ansa