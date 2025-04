Seppellimento di rifiuti tossici e morti per cancro. Una correlazione per la quale la scrittrice di Palazzolo Acreide (Siracusa) Barbara Giangravè – che alcuni anni fa ha scritto un romanzo sull’argomento – vuole vederci chiaro, interessando della questione la deputata Giovanna Iacono e il senatore Antonio Nicita, e sensibilizzando la popolazione a parlare.

Mentre una troupe di “Report”, il programma Rai di Sigfrido Ranucci, sta ancora svolgendo il suo lavoro nella provincia di Siracusa, un post su Facebook – diventato virale – ha acceso i riflettori su Palazzolo Acreide. Nella pagina Facebook “La Finestra su Palazzolo”, di cui è titolare il professore Vincenzo Perez, è stato pubblicato un lungo post a firma di Barbara Giangravè.

Il titolo non lascia spazio a dubbi. Scritto a caratteri cubitali si legge: “Basta morti per cancro. Fondiamo un comitato di abitanti a Palazzolo Acreide. E chiediamo agli altri paesi della provincia di fare altrettanto”.

Come riportato nello stesso post, si legge ancora: “Quando cominciai a indagare su presunti tombamenti di rifiuti tossici nelle campagne che circondano Palazzolo Acreide, più di una persona mi ha aiutata e più di una persona mi ha ostacolata. Evidentemente i tempi non erano ancora maturi come lo sono oggi. Se le cose stanno così, purtroppo, è dovuto al fatto che continuiamo ad avere (quasi) tutti la percezione che i malati di tumore e i morti a causa dei tumori seguitano ad aumentare. Non posso non ammettere che ci mancano dati certi ai quali appellarci, ma posso dire che l’Asp di Siracusa li ha negati. E mi riferisco al numero dei Codici 048 (che indicano i malati oncologici nelle ricette mediche) sia di Palazzolo Acreide che degli altri paesi della provincia di Siracusa”.



L’invito rivolto alla popolazione è chiaro: “Non abbiate paura di denunciare alle forze dell’ordine cose che avete già detto a me e ad altri di avere visto. Non abbiate paura di fare domande e di pretendere risposte. Non abbiate paura di correre chissà quali rischi nell’esporvi: quale potrebbe essere il rischio peggiore di un tumore? (…) In ragione della mia città di provenienza io, nonostante fossi una bambina nell’estate del ‘92, quella delle stragi, ricordo perfettamente il ‘Comitato dei Lenzuoli’, che nacque spontaneamente dalla società civile stanca di tutti i morti e di tutte le vittime di quegli anni. Oggi, anche a Palazzolo Acreide, potrebbe nascere un Comitato per chiedere, con forza, il famigerato numero dei codici 048… tanto per cominciare. Il resto, tutto il resto, verrà da sé: sarà sufficiente farlo davvero tutti insieme”.

Della questione sono già stati investiti la deputata Giovanna Iacono e il senatore Antonio Nicita. “Un intero paese è in subbuglio, aspetta delle risposte (per ora dalla politica nazionale) – si legge nel post -, ma promette di continuare a dare battaglia. La situazione è in costante aggiornamento e su tutti questi aggiornamenti vi terremo informati”.

Nella foto: panorama di Palazzolo Acreide (Siracusa)

Redazione