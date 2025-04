Qualcuno può spiegare cosa vuol dire celebrare il 25 Aprile in maniera “sobria”? E in che occasione l’anniversario della Liberazione dall’esercito più sanguinario del mondo – quest’anno l’ottantesimo – si è celebrato in modo non “sobrio”, ovvero esagerato, eccessivo, ampolloso o enfatico (per citare il Dizionario della lingua italiana)? Per quanti sforzi di memoria possiamo fare, di momenti del genere non riusciamo ad individuarne.

Ai professionisti dell’amnesia diciamo solo che il 25 Aprile, per questo Paese, è un momento “Sacro”, una data che quest’anno coincide con un evento altrettanto “Sacro”: il lutto nazionale di cinque giorni che il governo ha indetto per la morte di Papa Francesco.

Al netto delle polemiche (“Perché cinque giorni di lutto e non tre, come è sempre successo per la dipartita di un Pontefice?”, “Evidentemente si vuole oscurare il 25 Aprile”), o dal fatto che molti piagnistei provengano da chi ha sempre predicato principi diametralmente opposti a quelli di Bergoglio (pensiamo soprattutto ai migranti), vorremmo cercare di capire in che modo il 25 Aprile dovrebbe “tener conto del contesto luttuoso di questi giorni”, come dichiarato nei giorni scorsi da chi il 25 Aprile lo ha sempre snobbato, irriso, o peggio, disprezzato.

È mai successo che in occasione della Festa della Liberazione siano andati in strada eserciti di ubriachi o di esaltati che hanno spaccato vetrine, aggredito qualcuno, tentato il colpo di Stato? Non ci risulta. Ci risulta il contrario: il 25 Aprile si sorride, si fanno cortei, comizi, discorsi, commemorazioni, anche “attualizzazioni” se è il caso, si critica l’operato della politica, dell’economia e dei potenti del mondo (di destra o di sinistra), e tutto questo si chiama civiltà, democrazia e partecipazione, perché in tutto questo il concetto di “sobrietà” è insito, implicito, addirittura genetico.

Ecco perché non comprendiamo questo invito alla “sobrietà”. L’impressione è che attraverso messaggi subliminali come questo si vogliano creare certe contrapposizioni: da un lato il lutto nazionale dall’altro il 25 Aprile; da un lato “noi” che “piangiamo”, dall’altro “voi” che fate festa; da un lato “noi” che siamo col Papa (non importa se quando era in vita gli siamo stati ostili), dall’altro voi che siete “contro”; da un lato “noi” che siamo bravi, dall’altro “voi” che siete comunisti e miscredenti.

Sistemi vecchi quanto l’uomo che trovano la mirabile sintesi nella parola demagogia, ossia “propaganda politica” da fare entrare nella testa della gente per ottenere il consenso, che si può estorcere con le parole più o meno suadenti, oppure con i fatti.

Già, i fatti. Esempi non ne mancano. Dall’Urss di Stalin all’Italia di Mussolini, dai finti anarchici ai “black block”. Dalla strage di piazza Fontana al G8 di Genova

Cosa c’entrano questi ultimi esempi con il monito alla sobrietà? Niente, perché oggi non è il tempo né di Stalin, né Mussolini, né dei finti anarchici, né dei “black block”, ma è sempre il tempo della demagogia e di una parola ad essa collegata, “sicurezza”, con la quale si oltrepassa lo Stato di diritto e si entra in un’altra dimensione. Gli esempi sono tanti e consentiteci, almeno in questi giorni, di mantenerci “sobri”.

Luciano Mirone