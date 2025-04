È stata presentata a Bronte (Catania) la “Giornata di screening per la lotta contro i tumori al seno” che si svolgerà il prossimo sabato 10 maggio 2025, promossa dall’Associazione dei Consumatori Aiace (settore Diritto alla Salute) assieme all’Officina Ortopedica e Sanitaria Farmasan, in collaborazione con il dott. Alessandro Belvedere, dirigente medico presso il Policlinico Universitario di Catania (MCAU).

La giornata di screening gratuito è rivolta a tutte le donne dai 18 anni in su, con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione e contrastare in modo efficace l’incidenza del tumore al seno, che ancora oggi rappresenta la neoplasia più frequente nella popolazione femminile.

Secondo i dati dell’Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM), in Italia, ogni anno circa 55 mila donne ricevono una diagnosi di tumore al seno. Eppure la prevenzione funziona: se diagnosticato in fase iniziale, il carcinoma mammario può essere curato con successo in oltre 90 per cento dei casi. I programmi di screening e l’accesso tempestivo a controlli clinici adeguati hanno già salvato migliaia di vite negli ultimi anni.

“Questa iniziativa – dicono all’unisono Giuseppe Gullotta, presidente dell’associazione consumatori Aiace e Francesco Giordano, ortopedico e responsabile dell’Officina Ortopedica e Sanitaria Farmasan di Bronte – si inserisce all’interno delle azioni concrete a favore della medicina del territorio, un presidio fondamentale per garantire salute e dignità a tutte le donne, soprattutto nelle aree interne dove spesso i servizi risultano poco accessibili”.

Le prenotazioni per la giornata di screening potranno essere effettuate a partire da lunedì 14 aprile presso lo studio medico Farmasan.

“La salute non può aspettare – aggiungono gli organizzatori -. La prevenzione è un diritto, ma anche una scelta di coraggio. In un’epoca in cui la tecnologia medica consente diagnosi sempre più precoci ed efficaci, è fondamentale creare occasioni di consapevolezza e solidarietà sul territorio”.

“Le giornate di screening – affermano – rappresentano non solo un’opportunità per accedere a controlli gratuiti, ma anche momenti di informazione, condivisione e cura collettiva. È per questo che simili iniziative meritano di essere replicate e sostenute, con il coinvolgimento delle associazioni, degli enti locali, del mondo sanitario e della cittadinanza tutta. Perché nella lotta contro il tumore al seno, ogni giornata di prevenzione è una giornata di vita in più”.

Nella foto: un momento della presentazione della Giornata di screening per la lotta contro i tumori al seno che si svolgerà a Bronte (Catania) sabato 3 maggio 2025. Da sinistra Giuseppe Gullotta, presidente dell’associazione consumatori Aiace, in collegamento da remoto il dott. Alessandro Belvedere, dirigente medico presso il Policlinico Universitario di Catania, a destra il dott. Francesco Giordano, responsabile dell’Officina Ortopedica e Sanitaria Farmasan

Redazione