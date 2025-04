“Belpasso (Catania) al quinto posto per la minore spesa corrente su 390 comuni siciliani”. Lo dichiara il sindaco Carlo Caputo, che però viene contraddetto dal Movimento 5 Stelle del comune etneo con il seguente titolo: “Bilancio 2025/27. Belpasso ancora commissariato”. Affinché i lettori possano farsi un’idea, L’Informazione pubblica le note diffuse dal primo cittadino e dal movimento pentastellato.

IL COMUNICATO DEL SINDACO. “Ci sono delle notizie che sono, diciamo così, più attrattive. Nel senso: se si inaugura un’opera pubblica, se si attiva un servizio, passa la notizia e il cittadino può giudicare, può dire se gli piace o meno, sia l’opera pubblica che il servizio attivato. Poi ci sono delle notizie meno attrattive, per esempio quelle che riguardano la salute finanziaria del Comune”.

“La bella notizia di oggi qual è? – dice Caputo – Che su un portale della Pubblica Amministrazione abbiamo avuto il piacere di vedere che su 390 comuni della Regione Siciliana, Belpasso è il quinto in classifica con la minor spesa corrente. Quindi su 390 comuni Belpasso è in alto in classifica, al quinto posto!”.

“Cos’è la spesa corrente? – seguita il capo dell’Amministrazione – La spesa corrente riassume la maggior parte delle spese del Comune. Gli stipendi, le utenze, gli interessi dei mutui, i consulenti, gli esperti del sindaco, il materiale di consumo, le auto, la benzina, le manifestazioni; quasi tutte le spese del Comune vengono chiamate spesa corrente. Risulta quindi che il nostro Comune ha una spesa oculata, spende poco, e questo significa essere parsimoniosi, avere rispetto delle entrate del Comune, e soprattutto far bastare i soldi per non aumentare le tasse”.

“Per questo a Belpasso – spiega il sindaco – ancora oggi manteniamo un’addizionale comunale allo 0,60: la più bassa in Sicilia. Tutti gli altri Comuni ce l’hanno allo 0,80, addirittura 0,90 o anche a 1. Anche la spesa sulla tassa dei rifiuti è una delle più basse in Sicilia e avrò modo di entrare nel dettaglio”.

“Perché sono orgoglioso di questo dato? – puntualizza ancora Caputo – Perché spesso sento di posizioni catastrofiste, invece i dati ci dicono il contrario e ci danno ragione sulle nostre scelte politiche, e questo evidenzia che questo Comune viene amministrato bene”.

“Una dichiarazione, quella del sindaco di Belpasso – si legge ancora nel suo comunicato -, arrivata dopo le recenti elaborazioni del portale Efficientometro basate sul Rapporto dell’Osservatorio Permanente sulle Amministrazioni Pubbliche, secondo le quali Belpasso è al 5° posto per la per la minore spesa corrente – 476 euro importo medio-annuo pro capite – primato che si guadagna fra i 390 Comuni della Regione Siciliana”.

IL COMUNICATO DEL MOVIMENTO 5 STELLE. “Puntuale come l’influenza, arriva il decreto regionale con la nomina del commissario ad acta per l’approvazione del bilancio preventivo comunale, visto che sia la Giunta che il Consiglio comunale non hanno ancora approvato i documenti contabili di “previsione” per il 2025″.

Con queste righe lapidarie, il movimento di Conte “boccia” l’Amministrazione comunale di Belpasso in materia di non approvazione dei documenti contabili nei tempi stabiliti dalla legge.

“Belpasso – attacca il coordinatore locale dei 5 Stelle, Danilo Rossetti – fa parte di quel 50% di comuni etnei ‘inadempienti’ rispetto ai termini di legge previsti per il varo del bilancio preventivo annuale. Ogni anno è così, non si sa ormai da quanto tempo. Caputo e Motta (la nota si riferisce anche al sindaco precedente, ndr.) ci hanno abituati a questi disservizi, che quasi ci stupiremmo se non accadesse. Ma rimaniamo sempre speranzosi che l’anno prossimo non accada”.

“Intanto, adesso – conclude il comunicato – il rischio è che, appurato lo stato dell’inadempienza, il commissario nominato, se nel frattempo l’amministrazione Caputo non si attiverà, sarà costretto a sostituirsi negli atti alla Giunta e al Consiglio comunale di Belpasso”.

