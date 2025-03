Partirà il 4 marzo da Siracusa e si concluderà il 12 marzo a Catania il tour di eventi conclusivi del progetto TRAP Tutt* Rivendichiamo Altre Prospettive, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Gli eventi avranno come titolo “Giustezza minorile”: un gioco di parole che vuole aprire una riflessione profonda su cosa è giusto, su cosa è legale, sul significato di punizione, riscatto, prospettive, responsabilità, assenze nell’universo della Giustizia Minorile e del lavoro di associazioni, enti del terzo settore e Istituzioni.

Impreziosirà il tour lo spettacolo teatrale “Non è la storia di un eroe” di e con Mauro Pescio, tratto dal celebre podcast prodotto da Raiplay Sound “Io ero il milanese”.

I dibattiti e gli spettacoli si terranno nelle sei province dove il progetto TRAP ha organizzato sei centri territoriali cooperanti tra istituzioni e associazioni per affrontare i temi legati alle ragazze e ai ragazzi segnalati dall’autorità giudiziaria: Catania, Siracusa, Ragusa, Palermo, Agrigento, Mazara del Vallo.

Il calendario degli eventi è così stabilito:

Siracusa – 5 marzo ore 10, Urban Center via Bixio 1, dibattito e spettacolo.

Vittoria – 6 marzo ore 21, Wunder Casa Teatro, via Principe Umberto 69, spettacolo.

Castellammare del Golfo – 6 marzo ore 10,00, Palazzo Crociferi, Corso Mattarella 24, dibattito.

Ragusa Ibla – 7 marzo ore 16, Sala Falcone Borsellino, dibattito.

Mazara del Vallo – 8 marzo ore 18,00 Teatro Garibaldi, via Carmine 14, spettacolo.

Agrigento – 10 marzo ore 11,30, Teatro della posta vecchia, via Giambertoni 30, spettacolo. Dibattito in programma il 14 marzo.

Palermo – 11 marzo ore 17,00 Cre.Zi PLUS, Cantieri della Zisa, via P.Gili 4, dibattito, spettacolo e concerto

Catania – 12 marzo ore 15,30, Piccolo Teatro, via ciccaglione 29, dibattito e spettacolo.

Mauro Pescio e lo spettacolo “Non è la storia di un eroe”

“Io nasco dalla narrazione del mio vissuto, dalla narrazione dei disastri della mia vita. Non è la storia di un eroe, al contrario, è la storia di tanti fallimenti e scelte sbagliate, che però a un certo punto sono state riconosciute come tali”.

“Ho conosciuto Lorenzo S. nell’estate del 2017. Era uscito dal carcere da una decina di giorni. Durante il nostro primo incontro, durato qualche ora, mi ha raccontato in sintesi tutta la sua vita, da quando era entrato in carcere la prima volta a pochi mesi, a trovare suo padre, a quando era uscito come un uomo nuovo di 40 anni, in quel luglio 2017, trasformato in una risorsa per la società”.

“Il racconto di un uomo che nella vita ha fatto tante scelte sbagliate, un uomo con cui la sfortuna si è accanita, un uomo che ha toccato il fondo, ma che da quel fondo si è rialzato. È la storia di come non debba mai venire meno la speranza, la fiducia e soprattutto di come si debba sempre offrire un’altra possibilità”.

“La storia di Lorenzo S. è un progetto creativo crossmediale. È nato come un podcast, intitolato Io ero il Milanese, prodotto da RaiPlay Sound, che è diventato un vero e proprio caso nel 2022 con 3 milioni di ascolti. All’edizione 2023 dell’ Italian Podcast Awards, Io ero il Milanese riceve il primo premio nella categoria Documentario. Nel gennaio del 2023 è diventato un libro edito da Mondadori e anche uno spettacolo teatrale. Ora la storia di Lorenzo S. potrà essere conosciuta dal vivo. Lo spazio teatrale è, per antonomasia, la spazio della rivoluzione, adatto quindi a dare voce alla rivoluzione personale di Lorenzo e alla sua storia difficile, dura, ma anche piena di speranza”.

