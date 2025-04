Ha un nome il femminicida di Sara Campanella, la studentessa universitaria di 22 anni accoltellata a morte in strada a Messina. L’aggressione è avvenuta in viale Gazzi, di fronte all’ingresso dello stadio ‘Giovanni Celeste’. Le generalità dell’assassino non sono ancora trapelate, ma è certo che i carabinieri, in seguito ad un’indagine tempestiva, hanno fermato un giovane che sarebbe sospettato di aver ucciso nel pomeriggio la ragazza: sarebbe stato trovato in un’abitazione in una traversa della via Tommaso Cannizzaro.

Secondo le prime ricostruzioni, la 22enne sarebbe stata colpita con una coltellata al collo. Subito soccorsa, è stata trasferita al Policlinico in gravi condizioni ma a nulla sono valsi i tentativi dei medici di salvarle la vita. La ragazza, di Palermo, era iscritta alla facoltà di Scienze infermieristiche a Messina.

La coltellata inferta dall’assassino le ha reciso la giugulare. Alcuni testimoni hanno parlato di una lite, verso le 17, tra la vittima e un’altra persona che poi con un coltello avrebbe colpito la giovane.

Ansa