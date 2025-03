“La memoria urbana e devozionale dell’antica Malpasso negli affreschi della chiesa di Santa Maria della Misericordia”, è il tema della lectio magistralis che il prof. Paolo Giansiracusa terrà sabato 15 marzo 2025, alle 17,30, presso la chiesa Santa Maria della Misericordia (ex ruderi della Misericordia), in via dei Mughetti, in un territorio che oggi appartiene a Mascalucia, ma un tempo apparteneva a Malpasso (l’odierna Belpasso).

Un evento culturale di grande rilevanza, che fa parte delle celebrazioni del 356° anniversario della grande eruzione del 1669, un’opportunità unica per scoprire la storia e la cultura di un angolo fondamentale della Sicilia, attraverso gli occhi di uno dei massimi esperti di storia dell’arte.

La conferenza sarà moderata dallo studioso belpassese Gianni De Luca, con i saluti iniziali di Padre Alfio Giovanni Privitera, rettore del Santuario della Madonna della Sciara. Il prof. Giansiracusa si concentrerà sugli affreschi che decorano le pareti della chiesa, oggi in stato di rovina, ma che testimoniano una storia di grande valore devozionale ed artistico. Esplorerà, inoltre, come questi affreschi “siano simbolo di un legame profondo tra la comunità di Belpasso e la religiosità popolare”, mettendo in luce il ruolo che la chiesa di Santa Maria della Misericordia ha ricoperto nel passato, nel contesto urbano e spirituale del territorio.

Paolo Giansiracusa, storico dell’arte di fama internazionale, è docente ordinario di Storia dell’Arte presso l’Accademia di Belle Arti di Catania e ha ricoperto importanti incarichi, tra cui la sua partecipazione al Consiglio Regionale dei Beni Culturali della Regione Siciliana. La sua carriera si è contraddistinta anche per l’insegnamento nelle facoltà di Architettura e di Lettere dell’Università degli Studi di Catania, dove ha contribuito alla formazione di numerosi studenti nell’ambito della Cultura Classica.

L’incontro, organizzato dal Gruppo di Lavoro per la Riapertura della Chiesa della Misericordia e il Santuario della Madonna della Sciara, “rappresenta un momento significativo – dice Gianni De Luca – per la valorizzazione del patrimonio storico-artistico e devozionale di un territorio che, nonostante i danni subiti dalla terribile eruzione del 1669, conserva ancora tracce di un passato ricco e affascinante”.

L’evento rappresenta anche un importante passo avanti nel processo di recupero e di valorizzazione di un patrimonio che ha bisogno di essere conosciuto e preservato. L’iniziativa si inserisce infatti nelle attività promosse dal gruppo di lavoro per la riapertura della chiesa, con l’obiettivo di restituire a questo luogo il suo originario valore culturale e spirituale.

“L’incontro – prosegue De Luca – è ad ingresso libero e aperto a tutti, ed è un’opportunità da non perdere per chiunque sia interessato alla storia, all’arte e alla cultura siciliana”. Si terrà nel suggestivo scenario della chiesa della Misericordia di Malpasso.

“In un momento in cui la conservazione del patrimonio culturale è più che mai una priorità – conclude De Luca – questa conferenza si inserisce in un filone di riflessione e di azione che valorizza il nostro passato, aiutandoci a comprendere meglio il presente e a progettare un futuro che non dimentichi le proprie radici”.

