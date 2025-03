By

La vita di un 21enne salvata grazie al provvidenziale intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania che ieri notte sono intervenuti in soccorso di un ragazzo che ha tentato di porre fine alla propria vita, tentando di gettarsi da un balcone al secondo piano di una palazzina in Piazza Duomo.

In particolare, intorno alle 23:30 di ieri, sono giunte alla Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri le segnalazioni dei numerosi passanti che affollavano la piazza, i quali avevano notato un ragazzo in bilico su un cornicione, mentre urlava che si sarebbe gettato giù per farla finita.

L’intervento, considerata la precarietà della situazione, è stato subito affidato a un equipaggio del Nucleo Radiomobile, responsabile delle attività di prevenzione e pronto intervento sul capoluogo etneo che, coordinato dalla Centrale Operativa, ha in pochi minuti raggiunto l’edificio attivando, nel frattempo, anche i sanitari del 118 e i Vigili del fuoco.

I militari dell’Arma, giunti sul posto, hanno immediatamente compreso quanto fosse in serio pericolo l’incolumità del ragazzo, sospeso ad almeno 10 metri da terra. Per questo motivo, hanno raggiunto il balcone più vicino, iniziando a parlargli per stabilire un contatto.

Attimi concitati, durante i quali i Carabinieri, dialogando con il giovane, hanno instaurato con lui un rapporto di empatia, fino a quando, nel momento più propizio, sono riusciti ad afferrarlo per un braccio, trattenendolo e mettendolo, così, in salvo.

Solo a quel punto, i Vigili del Fuoco, mediante una scala mobile di soccorso, hanno potuto raggiungere il cornicione e riportarlo a terra.

Messo in sicurezza, il 21enne è stato quindi affidato alle cure dei sanitari del 118, che lo hanno trasportato presso il pronto soccorso dell’Ospedale Garibaldi centro.

“I Carabinieri del Comando Provinciale di Catania – scrivono nel comunicato di oggi -, impegnati non solo nella lotta al crimine, ma anche nella diuturna tutela della sicurezza della gente, ricordano che sono attivi alcuni numeri utili dove poter chiedere soccorso, informazioni e segnalare problemi, e call center di diverse istituzioni che offrono, a chi ne dovesse avere bisogno, tutte le informazioni necessarie. Per le chiamate di emergenza è attivo 24 ore su 24 il numero unico di emergenza 112, per assistenza medica il 118 e Telefono amico 199 284 284”.

Redazione