“Sul caso della macellazione clandestina, che in Sicilia fa registrare numeri eclatanti con oltre 100 mila capi di allevamento che ogni anno scompaiono e sulla commercializzazione di carne di cavallo fuori controllo a Catania, il sindaco del capoluogo etneo, Enrico Trantino, fa spallucce nel corso della sua audizione in commissione ecomafie, in merito al filone di inchiesta relativa alle zoomafie”.

Così i deputati del Pd Anthony Barbagallo, segretario regionale del Pd Sicilia, e Stefania Marino, al termine dell’audizione in commissione Ecomafie della Camera, del sindaco di Catania, nell’ambito del filone d’inchiesta riguardante le attività illecite legate a questo fenomeno.

“Ricordiamo al sindaco – dicono i due parlamentari – che è la massima autorità sanitaria del territorio, che la vendita illegale di carne di cavallo per le strade di Catania, così come il ritrovamento di carcasse abbandonate nei cassonetti è una pratica fuori dal tempo che oltre mettere a rischio l’igiene pubblica e la sicurezza alimentare, foraggia la criminalità organizzata”.

“Non possiamo permettere che Catania – concludono – resti ostaggio dell’illegalità e dell’indifferenza. È il momento di agire con determinazione per difendere la legalità, la sicurezza e il benessere di tutti i cittadini”.

Nella foto: un cavallo sequestrato dopo un’operazione dei Carabinieri che fronteggiano il fenomeno dell’allevamento clandestino di quadrupedi destinati alle corse e alla macellazione

