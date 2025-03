Il prossimo 3 aprile la STMicroelectronics presenterà il nuovo piano industriale nel corso dell’incontro che si terrà al MIMIT a Roma. La FIOM CGIL di Catania (città nella quale si trova uno stabilimento della multinazionale) “esprime apprezzamento” per la notizia emersa nel corso della riunione tenutasi ieri sera al Comune di Catania sul caso STMicroelectronics, che ha visto la presenza del sindaco Trantino, del presidente della Regione, Schifani, del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, del prefetto Maria Carmela Librizzi, dei rappresentanti aziendali e delle organizzazioni sindacali.

“I lavoratori sono stati ascoltati – scrive il sindacato in una nota -. L’avevamo chiesto con forza: conoscere il piano industriale dell’azienda ci darà la possibilità di conoscere le prospettive aziendali. La Fiom sarà ancora una volta a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori catanesi che hanno fatto la storia dello stabilimento”.

“Anche la riunione tenutasi oggi a Palazzo degli Elefanti rappresenta un segnale di attenzione mostrato dalle istituzioni verso il futuro occupazionale e industriale del sito catanese, realtà strategica per l’intera economia siciliana e nazionale – dichiara Rosy Scollo, segretaria generale di Fiom Cgil Catania-. In questo contesto, riteniamo significativa la conferma della presenza del presidente della Regione e del sindaco di Catania al tavolo nazionale convocato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per il prossimo 3 aprile a Roma”.

“Avevamo chiesto questa presenza – prosegue Scollo – ritenendo essenziale che anche la massima istituzione cittadina portasse la voce del territorio e dei lavoratori. La partecipazione del presidente Schifani e del sindaco Trantino rappresentano un passo fondamentale per sostenere il confronto con l’azienda e con il governo nazionale, affinché si individuino soluzioni condivise a tutela dell’occupazione e degli investimenti previsti”.

“La FIOM CGIL di Catania – conclude la sindacalista – continuerà a seguire con determinazione ogni fase della vertenza, ribadendo il proprio impegno a difesa del lavoro, della dignità dei lavoratori e del futuro produttivo del nostro territorio”.

Nella foto: lo stabilimento catanese della St Microelectronics

Redazione