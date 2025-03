By

Martedì 18 marzo 2025 i lavoratori della STMicroelectronics di Catania si sposteranno a Palermo per manifestare alle 10,30 davanti a Palazzo d’Orléans, sede della presidenza della Regione Siciliana. L’obiettivo è ottenere un incontro con il presidente Renato Schifani e chiedere “un intervento sulle prospettive industriali e occupazionali del sito etneo; un atto concreto che farebbe la differenza nel silenzio assordante delle istituzioni e del governo nazionale”.

“Non possiamo restare fermi mentre si decide il destino di centinaia di famiglie e di un intero settore strategico per il Paese”, dichiara Rosy Scollo, segretaria generale Fiom Cgil Catania. “Abbiamo creduto nelle promesse di sviluppo, nei grandi investimenti annunciati, e oggi ci troviamo a dover lottare per avere certezze occupazionali. Martedì saremo a Palermo con una richiesta chiara: Schifani ci ascolti. Il futuro non si taglia!”

La mobilitazione, che arriva dopo una “tre giorni” di intense assemblee nello stabilimento etneo, è sostenuta unitariamente da tutte le sigle sindacali dello stabilimento e sta già raccogliendo una partecipazione straordinaria.

“I posti dei primi pullman sono già stati prenotati – scrive la Cgil -, e le richieste di adesione continuano ad arrivare, segno di una forte volontà dei lavoratori di far sentire la propria voce e di ottenere risposte certe sul loro futuro”.

Redazione