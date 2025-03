By

Servizi Sociali, Accordo di Programma tra Comune e ASP3 a sostegno dei più deboli

Il Sindaco Enrico Trantino e il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria provinciale di Catania Giuseppe Laganga Senzio, hanno firmato un Accordo di Programma quale strumento primario nell’applicazione congiunta dei LEA (Livelli essenziali di assistenza) e dei LEP (Livelli essenziali delle prestazioni) fissati per le prestazioni socio-sanitarie.

L’intesa comprende e individua quattro macro-ambiti d’azione: povertà sanitaria e socio educativa, piano di Assistenza, disabilità gravi e gravissime e emergenza sociosanitaria.

In termini generali, le parti firmatarie si impegnano, a facilitare l’accesso agli interventi di natura sociale, sociosanitaria e socioeducativa e attivare quindi politiche di prevenzione e protezione per persone e famiglie in condizione di disagio, esclusione e discriminazione sociale o esposte al rischio di diventarle.

Oggetto della firma è anche la promozione dell’integrazione di attori e reti locali nella garanzia del benessere.

Parte centrale dell’accordo risulta essere il supporto alle donne vittime di violenza e/o tratta e a famiglie, anziani adulti in condizione di grave disagio fisico e psichico o indigenza.

In ultima istanza, si intende far fronte a emergenze sanitarie che abbiano al centro minori quali soggetti sociali fragili.

Comune e Asp di Catania si impegnano a nominare, in conclusione, due Gruppi di lavoro Interistituzionali con il compito di redigere i protocolli operativi e a concordare di specifici per ciascuna macro-aree di intervento.

Alla firma del documento hanno preso parte anche l’assessore ai servizi sociali del Comune di Catania Bruno Brucchierie e la responsabile della Direzione Lucia Leonardi; per l’ASP la dirigente Loredana Sucato e la funzionaria Francesca Cuffari.

Un momento dell’incontro tra l’Amministrazione comunale di Catania e i rappresentanti dell’Asp 3 del capoluogo etneo

Redazione