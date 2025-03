Riaperte le rampe di immissione che dalla zona industriale di Belpasso (Catania) immettono sulla superstrada Catania-Paternò-Adrano (la Strada statale 121), un asse “strategico” perché collega il capoluogo con molti comuni importanti dell’Etna.

“Obiettivo raggiunto prima dei tempi previsti – dice il sindaco di Belpasso, Carlo Caputo -. Avevamo preannunciato l’apertura per questa mattina e così è stato. Da oggi le rampe di immissione che dalla zona industriale di Belpasso – via Valcorrente – portano alla SS121, sono nuovamente aperte al traffico. Abbiamo cercato di velocizzare al massimo per ridurre al minimo i disagi per gli automobilisti, per rendere più fluida la viabilità nelle aree limitrofe e per evitare di ingolfare la frazione di Piano Tavola”.

“Un lavoro necessario – aggiunge Caputo -, rinviato per decenni, ma che ora ci ha consegnato una strada più sicura. Sono davvero soddisfatto. Il prossimo obiettivo è dotare le rampe di una illuminazione migliore”.

La strada era di competenza Regionale ed è stata ceduta al Comune di Belpasso nel 2020. L’intervento ha interessato la scerbatura e lo sgombero dei rifiuti, la rimozione dell’asfalto ammalorato, la scarifica, la posa in opera di asfalto, binder e tappetino di usura e il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Sempre su via Valcorrente, l’Amministrazione è intervenuta installando uno spartitraffico e, dove si presentavano depressioni e rigonfiamenti (probabilmente dovuti a cedimenti del terreno del vecchio sottofondo stradale, a causa dell’elevato traffico veicolare soprattutto di mezzi pesanti), è stato effettuato un “taglio” della pavimentazione, con rimozione della parte dissestata e applicazione del bitume per riempire gli avvallamenti.

Nella foto: le rampe di collegamento tra la zona industriale e la Strada statale 121 riasfaltate e riconsegnate agli automobilisti

Redazione