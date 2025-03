Questo giornale, assieme al Circolo etneo di Legambiente, all’Associazione Antimafia e legalità, al Club alpino italiano (Cai) di Belpasso, all’associazione culturale “Risvegli” di Belpasso, all’associazione contrada Gattaino di Belpasso, alla Misericordia di Belpasso, a diversi cittadini, consapevoli della cementificazione che soffoca sempre più il territorio e il centro abitato di Belpasso e dell’emergenza climatica in atto, indicono una raccolta di firme indirizzata al sindaco Carlo Caputo, rappresentante principale dell’Amministrazione comunale, aperta a tutti – partiti, movimenti, associazioni e semplici cittadini – in cui si chiedono il Parco di via Fiume, il Parco delle Torrette e il Piano urbanistico generale (Pug). Va precisato che la petizione – proprio perché “trasversale” e democratica – è stata proposta a tutti i consiglieri comunali attraverso il loro rappresentante, il presidente del Consiglio, Andrea Magrì. Questo il testo:

PETIZIONE POPOLARE

Egregio Sindaco di Belpasso, Carlo Caputo,

Noi sottoscritti, attraverso questa petizione, chiediamo a Lei di volersi spendere, nella realizzazione del:

– Parco di via Fiume –

In quel sito dove Lei nel cronoprogramma del 2013, aveva promesso un parco. Il Consiglio comunale sarà probabilmente chiamato ad esprimersi a breve (dopo un voto sfavorevole nei confronti del Parco) sulla possibilità di una edificazione che comporterà una colata di circa 30 mila metri cubi di cemento attraverso la costruzione di un “insediamento residenziale e commerciale”.

– Parco delle Torrette –

Iniziativa lanciata più di dieci anni fa da ventuno associazioni di Belpasso, preoccupate dell’incipiente espansione di cemento su tutto il territorio e sensibili alla necessità di preservare le zone a verde ancora esistenti attorno e dentro il tessuto urbano. Signor Sindaco, Lei nel passato, in accordo con i continui stimoli della Società civile, si è espresso favorevolmente in merito alla realizzazione di quest’altro “polmone verde”, pur sapendo che quell’area, negli anni precedenti, era stata lottizzata in parte per l’edificazione di altre palazzine, e fortunatamente scampata anche all’ennesimo centro commerciale. È passato troppo tempo, quanto ancora dovremo aspettare per la realizzazione del Parco?

– Pug (Piano urbanistico generale) –

Lo strumento di pianificazione urbanistica indispensabile ad un Comune per la programmazione dello sviluppo dei prossimi decenni. A Belpasso il Pug (l’ex Piano regolatore generale, Prg) è scaduto da ben 22 anni e le sue intenzioni, egregio sindaco, non ci sono molto chiare, a fronte di: un territorio invaso dai capannoni e dalla cementificazione abusiva (secondo uno studio della Regione Siciliana, Belpasso detiene il record negativo di questo fenomeno), un centro storico sempre più desertificato, un commercio in crisi, un turismo inesistente, i giovani senza punti di ritrovo e di riferimento. Per la redazione del Pug occorre una visione lungimirante scevra da condizionamenti locali, quindi esortiamo di affidare a competenze professionali di rilievo scelte con bando pubblico evitando di pesare ulteriormente sull’ufficio tecnico comunale già oberato da tante incombenze.

Pertanto, signor Sindaco, con questa petizione Le chiediamo di mantenere le promesse e di realizzare – con le idee e la partecipazione dei cittadini – queste opere e questi atti indispensabili alla crescita civile di una collettività che, soprattutto con l’emergenza climatica in atto, vuol vivere a contatto con la natura e non col cemento e con un traffico sempre più crescenti.

I promotori: L’Informazione quotidiano, Legambiente Circolo Etneo, Associazione Antimafia e Legalità, Club Alpino italiano (Cai) Belpasso, Misericordia Belpasso, Associazione contrada Gattaino, Associazione “Risvegli”, e i cittadini (a titolo personale) Luciano Mirone, Enzo Guarnera, Giacomo Milazzo, Nuccia Apa Sambataro, Pippo Ragonesi, Saro Spina, Pina Motta, Mariarosa Marcantonio, Giancarlo Consoli, Danilo Rossetti, Giacinta Bruno, Mario Licciardello, Enzo Victorio Bellia.

Hanno aderito finora: Partito democratico Belpasso, Movimento 5 Stelle Belpasso, Prc Belpasso, i consiglieri comunali di Belpasso Carmelo Carciotto, Stefano Toscano, Andrea Paparo, Salvo Licandri, Mario Pulvirenti e Max Parasiliti.

Chi volesse aderire con la propria firma può recarsi lunedì e venerdì, dalle 18 alle 21, presso il Centro culturale “Risvegli”, via Vittorio Emanuele III n. 368, Belpasso (contemporaneamente potrà visitare la Mostra d’arte in esposizione), oppure inviare un messaggio a redazione@linformazione.eu o un messaggio whatsapp al numero 347 1479719, specificando nome, cognome e numero di telefono attraverso il quale verrete contattati.

Redazione