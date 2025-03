Cominciati oggi gli interventi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione per il completamento dell’ala est del cimitero di Belpasso (Catania). “Dopo lungo tempo – afferma il sindaco di Belpasso, Carlo Caputo – questo ampliamento ci consentirà di rispondere alle tante richieste dei nostri concittadini per l’assegnazione delle concessioni cimiteriali, al fine di costruire tombe di famiglia e cappelle gentilizie”.

“Questi lavori – afferma nella nota diffusa dal Comune – partono dopo la realizzazione di 72 nuovi loculi, sempre nell’ala est del cimitero, e prevedono in contemporanea la realizzazione (sempre sulla stessa area) di altri 144 nuovi loculi”.

Ecco cosa prevedono i lavori di opere di urbanizzazione per il completamento del IV ampliamento dell’ala est: movimentazione e livellamento del terreno, realizzazione impianto elettrico con la messa in opera dei cavidotti, sia per l’illuminazione dei viali quanto per quello delle lampade votive; realizzazione impianto di rete idrica per l’approvvigionamento dell’area, con installazione di fontanelle per acqua potabile; – realizzazione vialetti mediante pavimentazione autobloccante e altamente drenante.

In vista dei lavori, che dureranno fino a novembre 2025, sarà interdetta l’area al fine di garantire sicurezza e incolumità per i visitatori del Corpo Colombario sito nell’ala est, in prossimità dell’area di cantiere.

L’interdizione è prevista per lunedì, martedì, mercoledì mattina, giovedì e venerdì. Il libero accesso solo mercoledì pomeriggio, sabato e domenica, nelle giornate in cui la ditta esecutrice non lavorerà. L’area sarà resa fruibile ai visitatori del Corpo Colombari Ala Est, tramite apposita apertura.

Nella foto: l’ala est del cimitero di Belpasso (Catania) interessata ai nuovi lavori

Redazione