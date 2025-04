By

Sono stati aggiudicati i lavori per la realizzazione della mensa scolastica di Belpasso (Catania), che sorgerà in contiguità con la scuola dell’infanzia del quartiere Borrello. I lavori saranno realizzati dal Consorzio Jonico Scar, con impresa esecutrice la Framich Srl, per un importo complessivo di 1 milione 200 mila Euro, finanziato nell’ambito del Pnrr, sotto la supervisione del Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’architetto Filippo Nasca è l’autore del progetto. Ad annunciarlo il sindaco della città etnea Carlo Caputo, anche se nel comunicato manca la previsione di inizio e di fine dei lavori.

“Dove adesso c’è la fatiscente struttura dell’ex casa albergo, mai entrata in funzione – afferma il sindaco — sorgeranno una scuola e una mensa. Un progetto di grande valore per la nostra città, perché ci consentirà di avere un servizio mensa concepito come distribuzione di prossimità, anzi permettetemi di utilizzare il termine a km 0”.

“Oggi il nostro servizio mensa – prosegue il primo cittadino – si appoggia a ditte che distribuiscono il cibo ‘importandolo’ da comuni vicini. Ci pensate quanto migliorerà la qualità del cibo e soprattutto quanto migliorerà la sostenibilità nella distribuzione locale?”

“Questa Amministrazione – si legge nel comunicato – sta puntando davvero moltissimo per migliorare il mondo della scuola, e di questo andiamo siamo fieri”.

