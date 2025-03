By

Anna Maria Borzì è la nuova coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia a Belpasso (Catania). A eleggerla per acclamazione, è stato il congresso tenutosi all’Hotel La Fenice, alla presenza, tra gli altri, della deputazione europea, nazionale e regionale del partito e del sindaco del comune etneo Carlo Caputo.

“Fare politica per la gente e tra la gente – spiega la dirigente, che sarà affiancata da un coordinamento territoriale – è il mio proposito: tra i tanti progetti, c’è l’idea di organizzare anche a Belpasso dipartimenti e aree tematiche che facciano riferimento alle esigenze locali”.

“Ci sarà posto – aggiunge Anna Maria Borzì – per tutti coloro che avranno voglia di rimboccarsi le maniche”.

“Sono certo – commenta il deputato di Fratelli d’Italia all’Assemblea regionale siciliana Giuseppe Zitelli – che Anna Maria Borzì interpreterà con impegno e passione il suo ruolo, dialogando con i cittadini e consolidando sempre più il nostro partito nel territorio: le rivolgo i miei migliori auguri, nella certezza che svolgerà un ottimo lavoro”.

“La stagione congressuale di Fratelli d’Italia in corso – conclude il deputato all’Ars – si è rivelata un’esperienza di grande valore non soltanto politico ma anche umano: ringrazio tutti i coordinatori eletti e i nostri dirigenti che, ogni giorno, contribuiscono a far crescere sempre di più il partito”.

Redazione