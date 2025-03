“Oggi a Napoli per ritirare il premio Plastic Free, per il secondo anno consecutivo. Un impegno condiviso tra amministrazione, associazioni di volontariato e cittadini che ci ha portato a raggiungere il traguardo delle due tartarughe. Questo premio testimonia ancora una volta ciò che stiamo facendo per proteggere il nostro territorio, sia dai rifiuti che dalla plastica, in particolare”.

E’ soddisfatto il sindaco di Belpasso (Catania), Carlo Caputo, per questo importante riconoscimento che premia l’attività della sua Amministrazione sul tema della raccolta differenziata.

“Continueremo su questo percorso – spiega Caputo -: abbiamo nuovi progetti e nuove iniziative da portare avanti; intanto godiamoci tutti insieme questo riconoscimento”.

Il riconoscimento Plastic Free è riservato ai Comuni che “si sono distinti adottando una serie di misure volte a migliorare il proprio territorio per il bene dell’ambiente e delle future generazioni”.

I criteri di valutazione si basano su 4 pilastri: Contrasto all’inciviltà ambientale; Attività virtuose sul territorio; Gestione dei rifiuti urbani, Collaborazione con Plastic Free.

Il riconoscimento ha una durata annuale e la premiazione nazionale avviene con la consegna del trofeo e dell’attestato, a seconda del livello di virtuosità: 1, 2, 3 o 3 gold tartarughe.

La cerimonia di premiazione della quarta edizione si è tenuta oggi sabato (8 marzo) a Napoli, presso il teatro Mediterraneo, sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica e del Comune di Napoli. In totale sono 122 i paesi premiati, 14 i siciliani.

Nella foto: il sindaco di Belpasso (Catania) Carlo Caputo mostra la classifica dei comuni italiani “Plastic free”

Redazione