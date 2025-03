Per la prima volta le quattro città italiane colpite dallo stragismo mafioso del 1992-1993 saranno collegate in simultanea, alle 9,30, il prossimo 21 marzo, Giorno della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime di tutte le mafie. L’iniziativa, organizzata dalle Università di Palermo, di Milano (Statale e Cattolica), di Roma Tre e di Firenze, si intitola “Le Università contro le mafie, la memoria delle stragi del 92/93 per costruire il futuro”.

Sarà proiettato simultaneamente il docufilm di Ambrogio Crespi “Falcone e Borsellino. Il fuoco della memoria”, realizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche e delle relazioni internazionali dell’Università di Palermo nell’ambito del progetto “Officina per la legalità e la memoria” finanziato dal MIUR.

Alle 11.15 interverrà in videocollegamento nazionale da Palermo Fiammetta Borsellino, figlia di Paolo, il magistrato assassinato a Palermo nella strage di via D’Amelio, il 19 luglio del 1992. I fratelli Manfredi e Lucia Borsellino risponderanno, invece, alle domande degli studenti rispettivamente a Firenze e a Roma.

Nelle varie sedi avrà luogo poi il dibattito con la partecipazione degli studenti universitari e la presenza dei Rettori delle Università e di vari docenti, magistrati ed esperti.

All’Università degli Studi di Palermo, all’ex Cinema Edison (piazza Napoleone Colajanni, 3), con Fiammetta Borsellino, interverranno, tra gli altri, il compositore Marco Betta, l’artista Beatrice Quinta e la giornalista Elvira Terranova.

All’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ci saranno anche l’ex magistrato del pool antimafia Giuseppe Di Lello (tra i protagonisti del docufilm), Maria Gabriella Ricotta coautrice del Docufilm e Gabrio Forti, direttore dell’Alta Scuola “Federico Stella” sulla Giustizia Penale.

All’Università Statale di Milano, interverranno, tra gli altri, la coordinatrice della Dda di Milano, Alessandra Dolci e la giornalista Liana Milella.

Al Dipartimento di Giurisprudenza di Roma Tre, in via Ostiense 161, con la docente di Legislazione antimafia Ilaria Merenda e con Lucia Borsellino ci saranno Marco Bisogni, magistrato componente del Csm, la Vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno, lo storico Enzo Ciconte e il giornalista Enrico Bellavia.

A Firenze, nel Polo delle Scienze Sociali, in via delle Pandette 35, sarà presente Manfredi Borsellino e interverranno l’ex magistrato Ignazio De Francisci (componente del pool antimafia insieme a Falcone e Borsellino), con il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Palermo, Costantino Visconti, e Daniele Gabbrielli, Vicepresidente dell’associazione dei familiari delle vittime di via dei Georgofili.

Il Docufilm “Falcone e Borsellino il fuoco della memoria”, fatto realizzare dall’Università di Palermo, raccoglie e trasforma in immagini, l’intenso lavoro condotto da docenti e studenti del Dipartimento di Scienze politiche, fatto in occasione del trentennale degli attentati del 1992. Nel corso dell’attività laboratoriale prevista dal progetto sono stati organizzati una serie di incontri tra gli studenti universitari e alcuni testimoni diretti delle vicende di quegli anni, tra i quali Fiammetta Borsellino, Giuseppe Di Lello, Piero Grasso e Piero Melati.

Dall’esperimento compiuto è nato il Docufilm che con efficacia, cristallizza le memorie e restituisce l’intensità e lo spessore di quegli incontri consegnandoli alla storia e a un pubblico più ampio destinato a varcare il perimetro delle accademie. Per il suo racconto per immagini il regista e gli autori (Maria Gabriella Ricotta, Luigi Sarullo, Antonino Blando e Ambrogio Crespi) hanno utilizzato l’approccio documentaristico coniugando magistralmente il registro delle emozioni con quello della narrazione critica.

Nel giorno della memoria delle vittime, “il fuoco della memoria” diventa il paradigma di tutte le grandi città colpite dallo stragismo mafioso.

La pellicola, prodotta dalla siciliana Tele one e coprodotta dai partner nazionali, TMG Biondani, Digital Identity e TSC Proger Smart Comunication, è nata per trasmettere ai ragazzi, non ancora nati negli anni delle stragi del ’92 e alle future generazioni, la memoria viva di Falcone e Borsellino e del loro sacrificio, senza dimenticare le altre stragi che insanguinarono l’Italia in quegli anni e le tante vittime barbaramente assassinate da cosa nostra.

“L’Università di Palermo è fiera di unirsi con quelle di Milano, Firenze e Roma nel ricordo di Falcone e Borsellino e di tutte le vittime della violenza mafiosa – afferma il Rettore dell’Università di Palermo Massimo Midiri – Il docufilm che abbiamo realizzato e messo a disposizione degli altri Atenei non è solo un omaggio alla memoria di Falcone e Borsellino, ma anche un ponte verso il futuro, uno strumento cioè di formazione-informazione e di sollecitazione critica per l’intera cittadinanza volto a far crescere il dibattito pubblico e la consapevolezza di tutti sul cruciale tema della lotta alle mafie, strumento che incarna al meglio la Terza missione universitaria”.

