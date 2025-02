By

”STMicroelectronics, quale futuro per Catania?” È questo il tema del “confronto aperto sulle prospettive del sito di Catania con i rappresentanti delle forze politiche del territorio ed esponenti istituzionali locali, regionali, nazionali ed europei”, che si terrà lunedì 3 marzo alle ore 10, nella sede GeoTrans di Contrada Zangara, nella Zona industriale di Catania.

Introdurrà i lavori Rosy Scollo, segretaria generale della Fiom Cgil Catania. Interverrà Carmelo De Caudo, segretario generale della Cgil di Catania. Concluderà i lavori Barbara Tibaldi, segretaria nazionale della Fiom Cgil.

Con oltre 5 mila dipendenti diretti e un indotto che coinvolge centinaia di aziende, STMicroelectronics a Catania è il cuore pulsante di un’intera filiera produttiva. “Ma è il momento – si legge nella nota della Cgil – di chiedersi se lo stabilimento etneo potrà mantenere salda la propria posizione mentre la competizione internazionale sul settore dei semiconduttori tra Stati Uniti, Cina ed Europa, continua senza esclusione di colpi”.

Alla discussione prenderanno parte figure di primo piano della politica nazionale e regionale. La questione STM non è dunque solo sindacale, ma riguarda l’intero assetto produttivo della città e della Sicilia, il futuro delle giovani generazioni, la tenuta sociale ed economica del territorio. Servono investimenti certi, strategie di lungo periodo, un impegno chiaro da parte della politica e delle istituzioni.

Saranno presenti anche Antonio Misiani, esponente della segreteria nazionale del Partito Democratico ed ex viceministro dell’Economia; Anthony Barbagallo, deputato e segretario regionale del Partito Democratico; Carlo Calenda, leader di Azione ed ex ministro dello Sviluppo Economico; Leoluca Orlando, oggi parlamentare europeo; il deputato di Forza Italia Giuseppe Castiglione e, per il Comune di Catania, il vicesindaco Paolo La Greca.

Tra i partecipanti anche Lidia Adorno, deputata regionale del M5S, che ha promosso la convocazione di un dibattito all’ARS sul futuro di ST; la senatrice pentastellata Concetta Damante e Nuccio Di Paola, coordinatore del Movimento 5 Stelle in Sicilia. Sarà infine presente Tino Magni, senatore di Alleanza Verdi e Sinistra. Con lui sarà presente anche il segretario regionale del partito, Pierpaolo Montalto.

