“Solo con una chiave di lettura provocatoria si può affermare che il Ponte sullo Stretto serve prima di strade, ferrovie e ospedali. Da cinquant’anni sentiamo sempre la stessa storiella: prima le opere che servono alla Sicilia e poi il Ponte”.

Lo ha detto oggi il senatore Nino Germanà, segretario regionale della Lega in Sicilia, portando il saluto del partito all’assemblea costituente del partito di Cateno De Luca “Sud chiama Nord”, in corso a Palermo.

“Il risultato – afferma Germanà – è che non abbiano né il Ponte né le altre cose. L’infrastruttura nello Stretto sarà un grande attrattore ed è anche la chiave per risolvere tanti altri problemi. Così come è stato già vent’anni fa, quando grazie al Ponte si sono trovati i fondi per completare gli ultimi lotti dell’autostrada Messina-Palermo, lo è oggi dopo vent’anni anni con trenta miliardi già stanziati dal gruppo FS per l’alta velocità tra Sicilia e Calabria, e per tanto altro ancora”.

In apertura: vignetta di Totò Calì sul Ponte sullo Stretto

Redazione