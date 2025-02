“Ringrazio per la fiducia l’assessore all’Istruzione Mimmo Turano ma le condizioni contingenti non mi consentono di svolgere la funzione di dirigente generale per opportunità. Non accetto di essere al centro delle polemiche a causa della mia nomina che danneggiano l’azione del governo Schifani impegnato su grandi cose per la Sicilia”. Così Carmelo Ricciardo, dirigente della Regione Siciliana annunciando, attraverso una nota a L’informazione, la rinuncia al ruolo di direttore generale del Dipartimento dell’Istruzione.

“La mia considerazione verso l’Amministrazione regionale – dice Ricciardo – , che servo tanti anni, e la fiducia che ho sempre avuto nella magistratura mi fanno fare un passo di lato. Intendo difendermi fino in fondo, precisando però che su sette capi di imputazione cinque sono stati già archiviati”.

Nel giro di minuti arriva – tramite l’agenzia Ansa – il commento a questa decisione da parte del presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani. il quale “Prende atto con rispetto della decisione di Carmelo Ricciardo di rinunciare all’incarico di dirigente generale del dipartimento dell’Istruzione. È una scelta che dimostra senso di responsabilità e attenzione verso l’azione del governo regionale, impegnato a lavorare con determinazione per il bene della Sicilia”.

“A Ricciardo – conclude il presidente della giunta regionale – va il mio apprezzamento per il servizio reso all’amministrazione regionale in tanti anni di lavoro e che continuerà a rendere nel suo ruolo di dirigente regionale. Ribadisco ancora una volta la mia fiducia nella magistratura affinché presto possa fare piena chiarezza”.

Nella foto: Palazzo d’Orleans, a Palermo, sede della Giunta regionale

Redazione