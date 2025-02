Cinquecento mila Euro a favore dell’Africa per un ponte di solidarietà tra Acireale (Catania) e l’Africa, precisamente la Guinea Bissau. Un aiuto concreto grazie alla generosità di tanti benefattori siciliani. Per questo il diacono permanente della diocesi acese, Sebastiano Genco, insieme all’associazione “Amici delle Missioni”, si prepara, a febbraio, per il 28° viaggio in territorio africano, accompagnato da sette volontari. Partiranno con lui i coniugi Vincenzo Coco e Agata Casabianca, il geometra Matteo Rizzo, Giuseppe Pappalardo, Carmela Cutuli ed Emilio Sollima.

Genco descrive il suo impegno come una risposta al “mal d’Africa”, il dolore di vedere la profonda povertà e il desiderio di offrire un aiuto concreto. Gli “Amici delle Missioni” hanno realizzato diversi progetti di solidarietà e cooperazione allo sviluppo, tra questi la costruzione di una scuola frequentata da oltre 300 ragazzi, la realizzazione di sei pozzi e la conclusione di moduli ospedalieri.

Particolare attenzione, in questa nuova missione. è dedicata al reparto di maternità, per migliorare le condizioni di parto e ridurre la mortalità neonatale, consentendo alle donne di dare alla luce i loro figli in ambienti sanitari dignitosi.

“Questa missione – si legge nella nota – è un atto concreto di solidarietà e speranza e ciò dimostra come la generosità e l’impegno possano trasformare la vita delle comunità. In un mondo ridotto al mero individualismo, gesti come questi ricordano che la vera ricchezza risiede nella condivisione e nel servizio agli altri”.

