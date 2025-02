“Fare chiarezza sul futuro del polo catanese di STMicroelectronics e sul destino dei suoi lavoratori all’ombra dell’Etna alla luce del taglio delle spese annunciato dall’azienda e del calo del fatturato registrato nel 2024 dall’impresa”. È questo l’obiettivo dell’audizione chiesta dalla deputata M5S Lidia Adorno che martedì prossimo metterà attorno al tavolo della commissione Attività produttive dell’Assemblea regionale siciliana pezzi del governo Schifani, dirigenti Stm e della Regione e sindacati.

In rappresentanza della Regione sono stati invitati il presidente Renato Schifani, l’assessore alle Attività produttive Edy Tamajo e il dirigente generale del dipartimento della Programmazione, Vincenzo Falgares.

“Il sito catanese di STM – dice Adorno, che sulla vicenda ha presentato pure un’interrogazione – va tutelato, garantendo al contempo che le scelte industriali in atto non penalizzino il territorio e i lavoratori. Negli ultimi anni l’impresa ha beneficiato di ingenti investimenti pubblici attraverso i fondi PNRR e FESR per sostenere la sua crescita. Non possiamo permettere che lo stabilimento etneo, dopo aver ottenuto risorse pubbliche importanti dalla Commissione Europea nell’ambito del PNRR e dal PO FESR venga penalizzato, né che possano esserci ridimensionamenti, rimodulazioni o tagli al personale”.

“Uno degli aspetti che tiene in ansia i lavoratori e su cui va fatta chiarezza – continua Adorno – è capire se la produzione di carburo di silicio (SiC), utile per auto elettriche ed energie rinnovabili, verso la quale si è deciso di puntare con finanziamenti UE di oltre 360 milioni, basti a compensare il possibile calo del silicio tradizionale, senza mettere a rischio posti di lavoro e competitività del sito”.

Nella foto: la sede di StMicroelectronics

Redazione