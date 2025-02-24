DALLE PRIME ORE DI QUESTA MATTINA, IL RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI, CON IL SUPPORTO IN FASE ESECUTIVA DEL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI CATANIA, DELLO SQUADRONE ELIPORTATO “CACCIATORI SICILIA” E DEL XII NUCLEO ELICOTTERI CC, STA DANDO ESECUZIONE A UN PROVVEDIMENTO CAUTELARE, NELLE PROVINCIE DI CATANIA E SIRACUSA, EMESSO DAL TRIBUNALE DI CATANIA SU RICHIESTA DELLA LOCALE PROCURA DISTRETTUALE ANTIMAFIA, NEI CONFRONTI DI 19 INDAGATI RITENUTI RESPONSABILI, A VARIO TITOLO, DI ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO, ESTORSIONE, TRAFFICO E SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI, TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI E SCAMBIO ELETTORALE POLITICO MAFIOSO.
CONTESTUALMENTE ALLE MISURE CAUTELARI, SI STA ESEGUENDO UN DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO EX ART. 321 C.P.P. DI AZIENDE E BENI, PER UN VALORE DI 300 MILA EURO.
Redazione
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