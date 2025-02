“Oggi in commissione Lavoro, rispondendo ad una mia interrogazione, il Governo nazionale ha assicurato massima attenzione sulla vicenda della multinazionale STMicroelectronics ed in particolare per quanto riguarda i paventati rischi occupazionali per il sito di Catania”. Lo dichiara il segretario del Pd siciliano, Anthony Barbagallo, deputato nazionale, a proposito della crisi della società italo-francese che produce micro processori elettronici.

“Il governo – seguita Barbagallo – ha affermato che continuerà ad interessarsi della vicenda anche al fine di vagliare, qualora richiesto, la possibilità di intervento a favore dei lavoratori coinvolti e delle loro famiglie”.

“La contrazione del mercato – spiega il segretario del Pd siciliano – non può essere sostenuta a scapito dei lavoratori, anche in considerazione degli ingenti investimenti previsti dallo Stato. Su questo siamo stati chiari e continueremo a vigilare sull’intera vicenda, governo incluso. Insistiamo quindi affinché i ministri Urso e Giorgetti, ognuno per le proprie competenze, alimentino il confronto sindacale”.

Redazione