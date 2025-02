A Catania la Cgil e la Fillea dicono no a una nuova cementificazione del quartiere Cibali e chiede all’Amministrazione comunale “un grande parco urbano per un utilizzo pubblico e sociale” attraverso un “percorso partecipato” con la Società civile.

Quell’area del Centro Direzionale, per il sindacato, non può essere destinata ad una nuova e devastante colata di cemento, ma “ad un utilizzo pubblico e sociale come la realizzazione di un grande parco urbano che possa contribuire alla riqualificazione del quartiere e offrire servizi essenziali ai cittadini. A maggior ragione in un contesto urbano già fortemente segnato dal consumo di suolo e dalla carenza di spazi pubblici fruibili”.

Il sito ha un’estensione di 159mila metri quadrati e si estende in un’area strategica della città, tra le vie Sabato Martelli Castaldi, Damiano Chiesa, dei Piccioni e viale Mario Rapisardi. La Cgil e la Fillea , si legge nella nota, “seguono con attenzione l’iter per la sua vendita e proprio per questo ritengono indispensabile un confronto approfondito sulle prospettive di utilizzo di questa area, affinché venga garantito il massimo interesse collettivo”.

I dati forniti da Ecosistema Urbano 2024 di Legambiente e dall’Ispra evidenziano come “Catania sia tra le città italiane più colpite dalla speculazione edilizia, con evidenti conseguenze in termini di rischio idrogeologico e idraulico. È essenziale che ogni scelta urbanistica tenga conto di questi aspetti e sia orientata alla sostenibilità”.

“Un progetto di questo tipo, oltre a migliorare la qualità della vita, potrebbe rappresentare un’opportunità di sviluppo e di creazione di occupazione qualificata – affermano i rappresentanti delle due sigle sindacali -, Chiediamo all’amministrazione comunale di garantire un processo decisionale partecipato, che escluda nuove edificazioni e valorizzi l’area nell’interesse della collettività”.

La Cgil e la Fillea Cgil di Catania sono pronte a sostenere e promuovere “un percorso che porti a scelte lungimiranti per il territorio, la tutela ambientale e il benessere dei cittadini per una città più sostenibile, inclusiva e attenta alle esigenze della comunità”.

Nella foto: un’area risparmiata dal cemento nel quartiere Cibali a Catania (immagine Catania Today)

Redazione