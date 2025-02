Mozione di sfiducia nei confronti del sindaco di Bronte (Catania) Pino Firrarello. È quanto propongono i consiglieri comunali del Pd e della lista “Guardiamo avanti Ancora”, Graziano Calanna, Samanta Longhitano, Gaetano Messina e Mauro Petralia, perché, secondo quanto si legge nei manifesti, “in questi 4 anni l’azione amministrativa del sindaco e della sua squadra è assolutamente e fallimentare”.

I quattro esponenti parlano anche dell’ultimo anno di attività consiliare “paralizzata a causa dell’assenza di una maggioranza”. A questo bisogna aggiungere il fatto che “la Giunta troppo spesso è stata assente, inadeguata e impreparata”.

Insomma, secondo i consiglieri della minoranza, “Bronte è amministrata (male) da soggetti esterni al Comune, che non sono stati eletti dalla cittadinanza”.

Quindi un appello agli altri consiglieri comunali di opposizione: “Intendono tenere ancora in vita l’Amministrazione Castiglione-Firrarello?”.

L’appello prosegue “affinché entro 10 giorni da 13 febbraio i consiglieri delle altre forze politiche Ernesto Di Francesco, Giuseppe Ruffino, Massimo Castiglione, Thomas Cuzzumbo, Carlotta Cimpali e Nunzio Saitta votino la mozione si sfiducia”.

E infine: “Si evidenzia che la mozione ha bisogno di 7 consiglieri comunali per essere discussa e di 10 in totale per essere votata in Consiglio comunale”.

Redazione