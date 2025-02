In silenzio e senza darne comunicato agli organi di informazione, il sindaco di Belpasso (Catania) Carlo Caputo, lo scorso 19 febbraio ha costituito l’Ufficio di Piano finalizzato alla redazione del Piano Urbanistico Generale (Pug), scaduto da 23 anni (fino al 2020 si chiamava Piano regolatore generale, Prg) e mai revisionato, come prevede la legge, malgrado le continue promesse del primo cittadino e del suo predecessore Daniele Motta.

Nella determinazione “immediatamente esecutiva” firmata dal primo cittadino si legge: “Considerato che la costituzione dell’Ufficio di Piano è condizione necessaria per la redazione del Piano Urbanistico Generale”, il sindaco, in ottemperanza alla legge del 2020, “propone di costituire” tale Ufficio “per la formazione del PUG e delle relative varianti”, che sarà composto dalle seguenti unità: “Dott. Scandurra Giuseppe (VI Settore – Urbanistica e LL.PP.) quale Responsabile dell’Ufficio di Piano; Arch. Russo Carmelo (VI Settore – Urbanistica e LL.PP.) quale componente dell’Ufficio di Piano per supporto tecnico-specialistico; Geom. Sorbello Nunzio Ettore (VI Settore – Urbanistica e LL.PP.) quale componente dell’Ufficio di Piano per supporto tecnico-specialistico in LL.PP.; Geom. Mangani Marco (VI Settore – Urbanistica e LL.PP.) quale componente dell’Ufficio di Piano per supporto tecnico; Geom. Magrì Salvatore (VI Settore – Urbanistica e LL.PP.) quale componente dell’Ufficio di Piano per supporto tecnico; Sig.ra Galea Marcella (VI Settore – Urbanistica e LL.PP.) quale componente dell’Ufficio di Piano per supporto amministrativo”. A questi dipendenti comunali – attraverso una successiva determina datata 26 febbraio – è stato aggiunto l’arch. Carmelo Papale “per supporto tecnico specialistico in materia di LL.PP. utile all’espletamento delle procedure per la formazione del Piano Urbanistico Generale”.

Nella determinazione si legge inoltre che “si provvederà alla formazione di un regolamento interno per il funzionamento dell’Ufficio di Piano e per l’individuazione degli obiettivi specifici di ciascun membro componente”, che “la figura di responsabile del procedimento di pianificazione, per tutte le attività connesse alla redazione del PUG, sarà svolta dal Dott. Giuseppe Scandurra”, e si “autorizza l’ufficio di piano a dotarsi di eventuali professionisti esterni a supporto delle attività di progettazione, secondo le procedure previste dal vigente Codice dei Contratti (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36), di volta in volta secondo le disponibilità di bilancio”, che “per l’eventuale acquisizione di tutte le attrezzature e/o materiali, non nelle disponibilità delle unità di progetto, occorrenti per la definizione del procedimento avviato, si potrà far fronte mediante affidamento a ditte esterne secondo le procedure previste dal vigente codice dei contratti, e di volta in volta secondo le disponibilità di bilancio”.

La determinazione “demanda a successive determinazioni sindacali l’aggiornamento della struttura organizzativa, qualora se ne ravvisi la necessità”. Infine si legge che “l’Ufficio del Piano così costituito, avrà sede presso i locali dell’Ufficio Tecnico Comunale, sito in Via Prof. Dr. Carmelo Magrì n°10”.

Nella foto: il municipio di Belpasso (Catania)

Luciano Mirone