In occasione della Giornata Internazionale della Donna, prende il via il gemellaggio artistico-culturale tra l’Associazione Artistico Culturale “Giuseppe Sciuti” di Zafferana Etnea e il Centro Culturale “Risvegli” di Belpasso.

Dall’1 al 31 marzo, in via Vittorio Emanuele III, 365, a Belpasso, una mostra collettiva riunirà le opere di artiste e artisti provenienti da entrambe le realtà culturali, per celebrare la figura femminile nei suoi molteplici volti e nella sua essenza.

Grazie alla collaborazione tra i due presidenti, il Maestro Corrado Iozia e il Maestro Pippo Ragonesi, diverse generazioni di artisti etnei, uomini e donne, esporranno i loro lavori affiancandosi l’uno all’altro, in un percorso figurativo e meditativo, connotato da differenti stili e diverse sensibilità.

Parteciperanno alla collettiva: Corrado IOZIA, Graziella TORRISI, Graziella BONACCORSI, Massimiliano STIMOLO, Enza SORBELLO, Concetto OROFINO, Tina FICHERA, Maria MOTTA, Maria BENFATTO, Pippo CONSOLO, Andrea CONSOLI, Luigi GUARNERA, Salvatore LAUDANI, Marta Giuseppa LO CASTRO, Toni LA MALFA, Mariarosa MARCANTONIO, Carmen MASSIMINO, Rosa MIRABELLA, Marziano NAVA, Giusi PIANA, Pippo RAGONESI, Silvano RAITI, Elisabetta Maria RICCO, Maria VIRGILLITO, Angela VASTA, Sara VINCI.

Testimonial darà la dottoressa Luisa Reitano. La mostra, ad ingresso gratuito, sarà inaugurata Venerdi 14 Marzo 2025 alle ore 18, e aperta al pubblico tutti i lunedì e i venerdì dalle 18:30 alle 20:00. Nei restanti giorni sarà visitabile su appuntamento.

Da molti anni il Centro culturale “Risvegli” del Maestro Pippo Ragonesi ospita mostre, conferenze, manifestazioni artistiche di vario genere, diventando un saldo punto di riferimento nell’intera provincia. Nell’atelier di Belpasso (che invitiamo i nostri lettori a visitare per l’originalità che lo caratterizza) vengono esposte opere di tanti artisti che considerano la pittura un mezzo espressivo per esprimere il loro talento.

